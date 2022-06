Trao quyền cấp đăng ký và biển số xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy giúp người dân giảm thiểu các thủ tục hành chính

Thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 6-4-2022 sửa đổi, bổ sung của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, từ ngày 21-5; Công an 26/27 huyện, thị xã, thành phố và 68 đơn vị công an cấp xã trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai hiệu quả việc cấp đăng ký, biển số xe ô tô, mô tô, xe gắn máy cho công dân trên địa bàn tỉnh.

Công dân huyện Thọ Xuân vui mừng khi được cấp đăng ký xe ngay tại địa phương.

Thông tư số 15/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ ngày 21-5-2022, công an cấp huyện được tổ chức đăng ký xe ô tô; công an xã, phường, thị trấn được đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu. Căn cứ vào quy định của thông tư và tình hình, điều kiện thực tế của các đơn vị, địa phương, Công an tỉnh đã chủ động khảo sát, đánh giá và xây dựng, triển khai một cách nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả. Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Quyết định số 1176/QĐ-CAT-PC08 về việc phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho công an các đơn vị, địa phương. Trong đó, Phòng Cảnh sát giao thông chịu trách nhiệm đăng ký, cấp biển số xe của các tập thể, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn TP Thanh Hóa (trừ các loại xe của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền đăng ký, cấp biển số của Cục Cảnh sát giao thông được quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 58/2020/TT-BCA ngày 16-6-2020 của Bộ Công an). Công an các huyện, thị xã, thành phố (trừ Công an TP Thanh Hóa), chịu trách nhiệm đăng ký, cấp biển số xe nêu trên của các tập thể, cá nhân có trụ sở trách nhiệm hoặc nơi thường trú tại địa phương mình (trừ các loại xe của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền đăng ký, cấp biển số của Cục Cảnh sát giao thông được quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 58/2020/TT-BCA ngày 16-6-2020 của Bộ Công an). Phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình cho 27 đơn vị công an cấp huyện và 68 đơn vị công an cấp xã.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân và đẩy mạnh phân cấp, Công an tỉnh đã khẩn trương hoàn thiện và đầu tư cơ sở vật chất, các trang thiết bị, bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ và kinh nghiệm về thực hiện công tác đăng ký xe tại cơ sở; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ nhằm giúp cán bộ trực tiếp thực hiện công tác đăng ký xe tại cơ sở nắm vững kỹ năng nghiệp vụ, thành thạo quy trình thực hiện đăng ký xe. Đồng thời, gấp rút lắp đặt, triển khai các hệ thống, đường truyền kịp thời.

Tại huyện Thọ Xuân, nhằm thực hiện hiệu quả thông tư, Công an huyện đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ được phân cấp chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện việc cấp đăng ký xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy cho người dân như: Phòng tiếp dân, bàn làm việc, máy tính, đường truyền kết nối, biểu mẫu đăng ký, bảng giá niêm yết công khai, các trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho việc đăng ký xe; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia cấp đăng ký xe. Song song với đó, Công an huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân biết việc phân cấp đăng ký xe cho lực lượng công an huyện, xã để chủ động đến đăng ký xe khi có nhu cầu. Từ ngày 21-5 đến nay, Công an huyện đã cấp được hơn 35 đăng ký xe ô tô và hơn 50 xe mô tô cho công dân trên địa bàn. Riêng tại công an 9 xã trên địa bàn huyện đủ điều kiện được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện gồm: Trường Xuân, Xuân Sinh, Xuân Thiên, Thọ Lâm, Xuân Phú, Thọ Xương, Xuân Hồng, thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng đã và đang thực hiện hiệu quả công tác tiếp đón công dân đến làm thủ tục đăng ký xe. Thông qua việc phân cấp đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân trong việc đăng ký sở hữu, sử dụng phương tiện giao thông đường bộ.

Thạch Lập (Ngọc Lặc) là xã miền núi với 1.500 hộ, 7.290 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm khoảng 93%, có những thôn xa nhất cũng phải cách trung tâm xã hơn 10km. Để chuẩn bị cho công tác đăng ký xe mô tô tại công an cấp xã, sau khi cử cán bộ tham gia tập huấn về nghiệp vụ, quy trình công tác; rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, phương tiện kỹ thuật, nguồn nhân lực, Công an xã Thạch Lập đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo hỗ trợ, bố trí địa điểm, tạo điều kiện thuận lợi để lắp đặt trang thiết bị, kho lưu trữ hồ sơ, nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục đăng ký xe để phục vụ Nhân dân; đồng thời, chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo Nhân dân để người dân biết và đến làm các thủ tục đăng ký, bấm biển số xe theo quy định. Đại úy Phạm Đức Quế, Trưởng Công an xã Thạch Lập, cho biết: Từ 3 năm trở lại đây, xã Thạch Lập đã có nhiều người dân mua xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện với hơn 250 chiếc được đăng ký mới. Vì vậy, việc phân cấp cho lực lượng công an cấp xã được cấp đăng ký, biển số mô tô, xe gắn máy, xe máy điện là rất thiết thực. Theo báo cáo của Công an huyện Ngọc Lặc, tính riêng trong ngày đầu tiên thực hiện Thông tư 15, lực lượng công an cấp xã trên địa bàn huyện cũng đã hoàn thành thủ tục đăng ký, cấp biển số xe máy cho 7 trường hợp tại xã Quang Trung và Thạch Lập. Việc phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy đến công an cấp xã và đăng ký xe ô tô đến công an cấp huyện thể hiện quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính của Bộ Công an nhằm giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại khi giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện.

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở, đến nay việc phân cấp đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh được diễn ra thuận lợi. Trong quá trình thực hiện, Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra tình hình thực tế và đánh giá tiến độ thực hiện ở các đơn vị công an cơ sở; trực tiếp lắng nghe và tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ở các đơn vị. Qua công tác kiểm tra, đến thời điểm hiện tại, công an các đơn vị, địa phương đã và đang thực hiện hiệu quả việc cấp đăng ký xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy cho người dân. Trao đổi tại buổi kiểm tra thực tế tại các đơn vị công an cơ sở, Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh: Việc phân cấp công tác đăng ký xe cho công an cấp huyện và công an cấp xã là chủ trương lớn, thể hiện quyết tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của Bộ Công an. Do đó, các đơn vị cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp, trao đổi thông tin, cùng tháo gỡ những khó khăn, bất cập nhằm thực hiện tốt nhất thông tư của Bộ Công an và nhu cầu thiết thực của Nhân dân.

Bài và ảnh: Lê Phượng