TP Thanh Hóa quán triệt một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Chiều 19-1, Thành ủy thành phố Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Báo cáo công tác phòng, chống pháo nổ; phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (PCCC&CHCN) Tết Quý Mão và công tác chuẩn bị tuyển quân năm 2023 của TP Thanh Hóa nêu rõ: Để bảo đảm tốt an ninh trật tự cho Nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, lành mạnh; bảo vệ tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội diễn ra trên địa bàn thành phố trong thời gian trước, trong và sau tết, UBND TP Thanh Hóa đã quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống pháo nổ.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và pa nô, áp phích, tờ rơi, TP Thanh Hóa đã xây dụng 34 mô hình điểm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổ chức cho 100% người dân trên địa bàn 34 phường, xã ký cam kết không còn vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ. Dự báo, trong thời gian tới, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hoạt động tàng trữ, mua bán, sử dụng pháo trái phép sẽ diễn biến phức tạp. Với tinh thần không để xảy ra đốt pháo nổ trái phép và cháy, nổ nghiêm trọng, TP Thanh Hóa đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân trong công tác phòng, chống pháo nổ; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ, vận dụng cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân.

Về công tác PCCC&CHCN, TP Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo các ngành chức năng và 34 phường, xã chủ động đánh giá thực tế tình hình cháy, nổ trên địa bàn. Qua đó, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp PCCC&CNCH, nhất là chỉ đạo các đơn vị điện lực, viễn thông tiến hành cải tạo hệ thống dây dẫn điện, cột điện, hạn chế tối đa số vụ cháy do điện; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực PCCC&CHCN. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân trên địa bàn nâng cao ý thức, trách nhiệm trong PCCC&CHCN. Đi liền với tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng thực hiện công tác PCCC&CHCN thuộc UBND các phường, xã, TP Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC; nghiên cứu các phương hướng nhân rộng mô hình “Tổ liên gia PCCC” và “điểm chữa cháy công cộng”, nhất là đối với các khu phố có nhiều nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất hàng hóa dễ cháy, nổ.

Đối với công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, qua các bước khám tuyển chặt chẽ, nghiêm túc, TP Thanh Hóa có 175 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Ngày 13-1-2023, Ban Chỉ huy Quân sự TP Thanh Hóa đã tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ đến 100% công dân trúng tuyển và dự phòng. Về nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyển quân trong thời gian tới, TP Thanh Hóa tiếp tục tập trung chỉ đạo các phường, xã nắm chắc diễn biến tư tưởng, quản lý chặt quân số đã phát lệnh chính thức và số phát lệnh dự phòng, bảo đảm 100% quân số đến ngày thành phố tổ chức giao quân cho các đơn vị nhận quân. Hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân, bảo đảm tiếp nhận và cấp phát quân trang theo đúng kế hoạch; làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội để công dân nhập ngũ yên tâm phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống pháo nổ, PCCC&CHCN; chuẩn bị cho công tác giao nhận quân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định, các nhiệm vụ phòng, chống pháo nổ, PCCC&CHCN được thành phố triển khai trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm đảm bảo cho Nhân dân, du khách vui tết, đón xuân an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình; đồng thời đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tốt.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đề nghị, các ngành chức năng, 34 phường, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống pháo nổ, PCCC&CHCN trước, trong, sau tết theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa, nhất là kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đồng thời, từng phường, xã cần rà soát, kiểm tra phương án phòng, chống pháo nổ; tổ chức cho người dân ký cam kết, kết hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống pháo nổ; thống kê chính xác số hộ gia đình, người dân sử dụng pháo hoa của Bộ Quốc phòng, tổ chức cho người dân đăng ký sử dụng pháo; phát động Nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tố giác các hành vi sử dụng pháo trái phép trong đêm giao thừa. Cùng với đó, các phường, xã thực hiện rà soát, phân loại, đánh giá các đối tượng có nguy cơ cao trong việc sử dụng pháo để có biện pháp quản lý; phát huy vai trò của cảnh sát khu vực và tổ an ninh trât tự, tổ an ninh xã hội trong công tác phòng, chống pháo nổ. Đối với các phường, xã, ngay sau giao thừa, phải giao ban, đánh giá và báo cáo tình hình sử dụng pháo trên địa bàn với Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa.

Về công tác PCCC trong dịp tết, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa yêu các các phòng chuyên môn, các đoàn thể chính trị, các phường, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân về PCCC, các nguy cơ cháy và các biện pháp PCCC ban đầu; đề cao vai trò, trách nhiệm của các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh trong công tác PCCC; phát huy vai trò của tổ dân phòng địa phương trong PCCC; từng phường phải thành lập ngay các tổ hỗ trợ PCCC khi có vụ cháy xảy ra; tuyệt đối không để xảy ra cháy tại các quán karaoke và kinh doanh karaoke trái phép.

Đối với công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân lưu ý các phường, xã quản lý chặt chẽ quân số đã có lệnh nhập ngũ; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của các thanh niên nhập ngũ. Bên cạnh đó, tổ chức đoàn đến từng hộ gia đình gặp gỡ, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa giao Ban Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với các ngành, các phường, xã làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức buổi lễ giao quân. Giao Công an thành phố đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự; phân công cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn; đảm bảo an ninh trật tự cho Nhân dân vui xuân đón tết an toàn, lành mạnh, nghĩa tình.

