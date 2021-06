TP Sầm Sơn tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 17-6, Ủy ban bầu cử TP Sầm Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban Bầu cử TP Sầm Sơn khẳng định: Với tinh thần chủ động, khoa học và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cuộc bầu cử ở thành phố và các xã, phường đã hoàn thành theo đúng quy định, tiến độ. Toàn thành phố có 99,3% cử tri tham gia bỏ phiếu. Kết quả đã bầu đủ 3 ĐBQH khóa XV; 3 đại biểu HĐND tỉnh; 30 đại biểu HĐND thành phố và 245 đại biểu HĐND phường, xã.

Đại diện Uỷ ban Bầu cử TP Sầm Sơn báo cáo tổng kết công tác công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành phố không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu lại, bầu thêm; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị huỷ kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau cuộc bầu cử ổn định, không có vụ việc phức tạp phát sinh. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các khâu của Cuộc bầu cử, đồng thời khẳng định: Thành công của Cuộc bầu cử có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc triển triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây là tiền đề để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của Nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ.

TP Sầm Sơn khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân dịp này, 25 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn tặng Giấy khen.

Phong Sắc