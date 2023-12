Tìm giải pháp khắc phục tình trạng chậm đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp

Trong thời gian qua, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm đầu tư, trong đó có hạ tầng các cụm công nghiệp (CCN). Tuy nhiên, cử tri, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đang rất quan tâm đến một vấn đề khá “nổi cộm” hiện nay, đó là tiến độ đầu tư hạ tầng các CCN còn rất chậm và thiếu đồng bộ. Vấn đề này đã được đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII chất vấn đồng chí Phạm Bá Oai, Giám đốc Sở Công Thương tại Kỳ họp thứ 17, diễn ra sáng nay (14/12).

Mới có 2 CCN hoàn thành đồng hộ hạ tầng kỹ thuật

Tại phiên chất vấn, Giám đốc Sở Công Thương Phạm Bá Oai thông tin: Theo Quy hoạch đến năm 2030, toàn tỉnh có 115 CCN, với tổng diện tích 5.267,25 ha. Đến nay, toàn tỉnh có 45 CCN đã được thành lập (có nhà đầu tư hạ tầng) với tổng diện tích 1.675,94 ha. Tổng vốn đăng ký đầu tư các dự án là 11.934 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Công Thương Phạm Bá Oai trả lời chất vấn.

Tuy nhiên, tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuât các CCN còn rất chậm, cụ thể: mới có 2 CCN đã hoàn thành toàn bộ hạ tầng CCN, đủ điều kiện thu hút dự án thứ cấp đầu tư là CCN Thái Thắng, huyện Hoằng Hoá và CCN thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hoá; có 3 CCN đã hoàn thành hạ tầng CCN theo giai đoạn, đủ điều kiện thu hút dự án thứ cấp là CCN Bắc Hoằng Hóa, huyện Hoằng Hoá; CCN Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc; CCN thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp.

Ngoài ra, có 9 CCN đã cơ bản hoàn thành thủ tục đầu tư, đã hoàn thành GPMB toàn bộ dự án hoặc theo giai đoạn, được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất, đang xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đầu tư hạ tầng kỹ thuật; 13 CCN đã hoàn thành thủ tục đầu tư, đang tiến hành GPMB; 15 CCN đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, chưa thực hiện GPMB; trong số 15 CCN này, có 2 CCN chủ đầu tư chưa tích cực triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư, dự án đã chậm tiến độ quy định, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản đôn đốc và giao UBND các huyện làm việc với chủ đầu tư để làm rõ nguyên nhân để có hướng xử lý là CCN Hà Lĩnh II, huyện Hà Trung và CCN Số 2 thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định.

Đặc biệt, có 2 CCN đã hoàn thành thủ tục đầu tư, tuy nhiên không triển khai các thủ tục để tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), Sở Công Thương đang tham mưu UBND tỉnh xem xét việc chấm dứt hiệu lực quyết định thành lập (thu hồi dự án) là CCN Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc và CCN Cẩm Châu, huyện Cẩm Thuỷ; 1 CCN tạm dừng hoàn thiện thủ tục đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp.

Về nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, Giám đốc Sở Công Thương nêu rõ: Việc chậm đầu tư hạ tầng CCN do cả khó khăn chủ quan lẫn khách quan. Đầu tiên, phải nhắc đến nguyên nhân do năng lực của một số chủ đầu tư còn yếu, chưa tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện dự án, dẫn đến dự án phải điều chỉnh tiến độ nhiều lần.

Cùng với đó, một số CCN phải chờ quy hoạch xây dựng chung đô thị hoặc điều chỉnh quy hoạch phát triển đô thị thì mới lập và phê duyệt được quy hoạch chi tiết như: CCN Quảng Châu, TP Sầm Sơn; CCN Phía Tây Nam TP Thanh Hóa...; một số CCN chưa được phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất lúa nên chưa có cơ sở triển khai dự án như: CCN Dân Lý, Dân Lực, Dân Quyền, huyện Triệu Sơn; CCN Cầu Quan, huyện Nông Cống.

Giám đốc Sở Công Thương cũng nhấn mạnh nhiều nguyên nhân khác như: Việc lập, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hằng năm chậm, dẫn đến hầu hết các CCN sau khi thành lập mất nhiều thời gian chờ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất mới hoàn thiện được hồ sơ trình HĐND tỉnh phê duyệt danh mục sử dụng đất, như: CCN Cống Trúc, huyện Quảng Xương; CCN phía Đông Bắc TP Thanh Hóa; CCN Thọ Minh, huyện Thọ Xuân; CCN Đông Ninh, huyện Đông Sơn... Một số CCN thì thời gian GPMB bị kéo dài, chậm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thi công; việc xác định giá đất làm cơ sở cấp quyền sử dụng đất của một số CCN chậm dẫn đến chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án...

Giám đốc Sở Công Thương cũng nêu cụ thể trách nhiệm của các ngành, đơn vị liên quan trong vấn đề này; trong đó có trách nhiệm của Hội đồng lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN mà Sở Công Thương là cơ quan chủ trì trong việc lựa chọn chủ đầu tư, có năng lực yếu; trách nhiệm của chủ đầu tư, Sở Xây dựng và UBND cấp huyện trong việc lập và thực hiện các quy hoạch chưa đồng bộ, kịp thời... Đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hơn vai trò, trách nhiệm của các ngành, đơn vị liên quan đối với việc tháo gỡ những tồn tại hiện nay.

Trước thực trạng hạ tầng CCN chậm tiến độ, thậm chí kéo dài như trên, các đại biểu HĐND tỉnh đã đặt nhiều câu hỏi và đề nghị Giám đốc Sở Công Thương cùng các ngành và một số địa phương liên quan làm rõ hơn, chi tiết hơn những khó khăn, vướng mắc và chất vấn những giải pháp đột phá để khắc phục tình trạng này.

Cụ thể, chi tiết hơn những vướng mắc và định hình giải pháp đột phá

Trả lời các đại biểu về giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng CCN trong thời gian tới, Giám đốc Sở Công Thương nêu rõ: Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng CCN, trong thời gian tới Sở Công Thương tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư CCN, UBND cấp huyện, các sở, ban, ngành có liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung, như: Đôn đốc nhà đầu tư tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện thủ tục đầu tư và tổ chức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thu hút dự án thứ cấp đầu tư vào CCN; lập và xin ý kiến thỏa thuận với cấp huyện để ban hành Quy chế quản lý riêng của CCN, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý riêng của CCN; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Các chủ đầu tư có CCN chậm tiến độ theo quy định nếu việc chậm tiến độ là do nguyên nhân khách quan, lập hồ sơ theo quy định, trình UBND tỉnh để UBND tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh tiến độ.

Giám đốc Sở Công Thương Phạm Bá Oai trả lời chất vấn.

Cùng với đó, hằng năm, UBND các huyện phải lập kế hoạch sử dụng đất theo tiến độ của các CCN đã được UBND tỉnh quy định tại Quyết định thành lập CCN hoặc Quyết định điều chỉnh tiến độ CCN; quan tâm phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các CCN đã được UBND tỉnh quyết định thành lập; tổ chức thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết CCN; thiết kế cơ sở và dự án đầu tư theo thẩm quyền; tham gia ý kiến thỏa thuận đối với Quy chế quản lý riêng của CCN; chỉ đạo ban GPMB cấp huyện tập trung hoàn thành công tác bồi thường, GPMB, tái định cư theo tiến độ của các CCN đã được UBND tỉnh quy định và tích cực hỗ trợ các chủ đầu tư trong quá trình lập hồ sơ thuê đất với nhà nước...

Đại biểu Đỗ Ngọc Duy, tổ đại biểu huyện Nga Sơn đặt câu hỏi chất vấn.

“Tư lệnh” ngành Công Thương nêu rõ: Sở Công Thương với vai trò chủ trì, làm đầu mối theo dõi tiến độ của từng CCN đã được thành lập sẽ tiếp tục sát sao, lập biểu chi tiết từng nội dung công việc yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành để đưa CCN đi vào hoạt động. Hằng tháng, quý tổ chức đánh giá trách nhiệm của từng chủ đầu tư, UBND cấp huyện, các sở, ngành có liên quan trong công tác phối hợp thực hiện dự án; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo; phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, thu hồi dự án chậm tiến độ mà nguyên nhân do chủ đầu tư không đủ năng năng lực hoặc không tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN.

Tại phiên chất vấn, đại biểu Đinh Ngọc Thuý, tổ đại biểu Nông Cống đặt câu hỏi: Tính đến tháng 10/2023, toàn tỉnh đã thành lập được 45 CCN, trong đó có 43 CCN thành lập từ năm 2017 nhưng tới nay mới có 2 CCN hoàn thành đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Vậy, trong thời gian qua, Sở Công Thương đã tham mưu gì cho UBND tỉnh về các giải pháp và biện pháp xử lý như thế nào? Các giải pháp được nêu ra đã là giải pháp đột phá chưa?

Đại biểu Đinh Ngọc Thuý, tổ đại biểu Nông Cống đặt câu hỏi chất vấn.

Trả lời câu hỏi này, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, từ năm 2022 đến nay, đơn vị đã tham mưu với UBND tỉnh thực hiện việc rà soát, đánh giá tiến độ đầu thực hiện các thủ tục pháp lý và tình hình đầu tư hạ tầng CCN 6 tháng 1 lần; từ năm 2023, tiến độ này được rà soát, cập nhật theo tháng, từ đó nêu ra những khó khăn, vướng mắc cụ thể để định hướng xử lý.

Đối với các nguyên nhân chậm tiến độ từ chủ đầu tư, Sở cũng đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các huyện làm việc, nắm bắt nguyên nhân, nếu lý do chậm tiến độ do chủ đầu tư thì tham mưu xử lý theo hướng thu hồi dự án trên cơ sở đủ điều kiện pháp lý và thu hút nhà đầu tư mới. Điển hình như CCN Tam Linh, huyện Nga Sơn sau khi thu hút được nhà đầu tư mới đã triển khai nhanh chóng các thủ tục và đến nay đã GPMB được 17/21 ha. Đối với những CCN chậm tiến độ do lý do khách quan như chậm được phân bổ chỉ tiêu đất lúa, chờ đồng bộ các quy hoạch, đơn vị đã tham mưu với tỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án.

Và, các giải pháp đưa ra đã được coi là đột phá chưa? Giám đốc Sở Công Thương cho biết, thực tế các giải pháp này không mới và đều được định hướng trên cơ sở các quy định đã có của pháp luật để giải quyết. Tuy nhiên, cần nâng cao hơn trách nhiệm của chủ đầu tư cũng như các cơ quan Nhà nước để cùng gỡ khó những “điểm nghẽn” hiện nay.

Đại biểu Hoàng Anh Tuấn, tổ đại biểu Hậu Lộc đặt câu hỏi chất vấn.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Văn Thành, tổ đại biểu thị xã Nghi Sơn về vấn đề hiện nay có 2 CCN chậm tiến độ chủ đầu tư chưa tích cực triển khai thực hiện thủ tục đầu tư và 2 CCN chậm tiến độ do chủ đầu tư không phối hợp tiến hành công tác GPMB thì Sở Công Thương đã đã đôn đốc việc triển khai dự án như thế nào và tại sao không cương quyết xử lý? Giám đốc Sở Công Thương Phạm Bá Oai cho biết, đối với CCN Hà Lĩnh II, huyện Hà Trung chậm tiến độ do vướng mắc pháp lý của liên danh chủ đầu tư khi thực hiện thủ tục giao đất. Mới đây, chủ đầu tư đã thống nhất được việc thành lập doanh nghiệp đại diện nên khó khăn này đã có hướng xử lý. Với CCN số 2 thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, UBND tỉnh đã có hướng chỉ đạo yêu cầu chủ đầu tư cam kết thực hiện kỹ quỹ đầu tư dự án trong vòng 21 kể từ ngày UBND tỉnh quyết định gia hạn dự án, để bảo đảm hài hòa với lợi ích của doanh nghiệp.

Với CCN Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc và CCN Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy chậm tiến độ do nguyên nhân từ chủ đầu tư, Sở đã tham mưu UBND tỉnh xem xét quy trình thu hồi dự án.

Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa trả lời câu hỏi của đại biểu về giải pháp GPMB phần còn lại của CCN Bắc Hoằng Hóa.

Chủ tịch UBND huyện Như Xuân trả lời câu hỏi của đại biểu về việc tình hình đầu tư CCN Xuân Hòa, huyện Như Xuân.

Tại phiên chất vấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Sỹ Nghiêm cũng đã trả lời các câu hỏi của đại biểu về việc chậm xác định đơn giá thuê đất, chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa cũng đã trả lời câu hỏi của đại biểu về giải pháp GPMB phần còn lại của CCN Bắc Hoằng Hóa; Chủ tịch UBND huyện Như Xuân trả lời câu hỏi của đại biểu về việc CCN Xuân Hòa, huyện Như Xuân được thành lập năm 2019, đã san lấp mặt bằng được 30% nhưng đang dừng thi công...

Nhanh chóng khắc phục hạn chế, phát huy cao tinh thần trách nhiệm

Tại phiên chất vấn, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch hội đồng lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN nhấn mạnh: Việc phát triển, đầu tư hạ tầng kỹ thuật các CCN bằng nguồn vốn đầu tư trực tiếp doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. HĐND tỉnh cũng đã quan tâm ban hành các chính sách hỗ trợ nhà đầu tư hạ tầng, tuy nhiên kết quả đầu hạ tầng còn rất nhiều tồn tại.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên chất vấn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cũng nêu rõ, trong các nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, ngoài nguyên nhân khách quan như trình tự thủ tục hồ sơ còn phức tạp, thiếu hạn mức chuyển đổi đất lúa hay dịch bệnh COVID-19 khiến suy thoái kinh tế toàn cầu thì có rất nhiều nguyên nhân chủ quan như: Việc quy hoạch dự án CCN chưa sát với các quy hoạch khác, dẫn tới các bước triển khai tiếp theo gặp vướng mắc phải chờ điều chỉnh; các cơ quan Nhà nước khi thẩm định lựa chọn nhà đầu tư chưa lường hết các yếu tố liên quan đến năng lực nhà đầu tư; việc quy hoạch vị trí CCN không tính đến sự liên kết với hạ tầng giao thông, điện, nước...

Với vai trò là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, đồng chí Mai Xuân Liêm khẳng định, tới đây các dự án được chấp thuận mới sẽ được hội đồng đánh giá thẩm định kỹ lưỡng hơn về năng lực tài chính, kinh nghiệm, sự phù hợp quy hoạch. Đồng chí cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tích cực trong công tác GPMB và kiến nghị UBND tỉnh sát sao chỉ đạo trong giải quyết các vướng mắc phát sinh để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nhà đầu tư hạ tầng triển khai dự án hiệu quả.

Phát biểu kết luận nội dung chất vấn, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Trên tinh thần thẳng thắn, cầu thị và nghiêm túc, đồng chí Giám đốc Sở Công Thương đã báo cáo với HĐND tỉnh tương đối đầy đủ về tiến độ đầu tư hạ tầng các CCN còn rất chậm và thiếu đồng bộ; đồng thời nghiêm túc nêu lên những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận nội dung chất vấn.

Để kịp thời khắc phục tình trạng hạ tầng CCN thiếu đồng bộ nêu trên, đồng chí đề nghị UBND tỉnh, Sở Công Thương và các các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện những cam kết về các giải pháp đã nêu; đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung.

Theo đó, đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các CCN; sớm ban hành, triển khai và đảm bảo tính đồng bộ của các quy hoạch, như: Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng vùng huyện, Quy hoạch phát triển đô thị, Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chung xây dựng xã để có cơ sở lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết CCN; dành quỹ đất cần thiết để xây dựng các CCN; quan tâm cân đối, phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các CCN đã được UBND tỉnh quyết định thành lập. Hội đồng thẩm định chuyển đổi đất trồng lúa, đất rừng sớm tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phương án chuyển mục đích sử dụng đất. Hội đồng xác định giá đất, sớm xác định giá đất làm cơ sở để Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các CCN.

Cùng với đó, đồng chí yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB tái định cư; thực hiện cải cách hành chính, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hiện nay làm chậm tiến độ đầu tư và đưa vào hoạt động các CCN, như: Quy hoạch chi tiết, đánh giá tác động môi trường, thiết kế cơ sở và dự án đầu tư, phòng cháy chữa cháy, thủ tục đấu nối giao thông, đường, điện, nước...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội đồng lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN, trong đó Sở Công Thương là cơ quan chủ trì tham mưu. Cần lựa chọn được những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, có kinh nghiệm trong xây dựng các CCN; chủ động tránh lựa chọn những nhà đầu tư thiếu năng lực, đầu tư kinh doanh hạ tầng CCN chỉ với mục đích “giữ đất”, hoặc chuyển nhượng dự án gây khó khăn trong việc xử lý, thu hồi dự án. Kiên quyết thu hồi dự án nếu nhà đầu tư triển khai chậm so với quy định và lựa chọn nhà đầu tư khác.

Đối với các sở, ngành chức năng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu cần theo dõi tiến độ thực hiện của từng CCN đã được thành lập; thường xuyên tổ chức đánh giá trách nhiệm của từng chủ đầu tư, UBND cấp huyện, các sở, ngành có liên quan trong công tác phối hợp thực hiện dự án; phối hợp với các sở, ngành và địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN; tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, thu hồi dự án chậm tiến độ mà nguyên nhân do chủ đầu tư không đủ năng năng lực hoặc không tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu với UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất phù hợp để xây dựng CCN; sớm phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện để triển khai đầu tư hạ tầng CCN; sớm xác định giá đất làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các CCN; giảm thời gian phê duyệt đánh giá tác động môi trường.

Sở Xây dựng giảm thời gian thẩm định, trình phê duyệt và phê duyệt theo thẩm quyền các quy hoạch xây dựng. Đảm bảo tính đồng bộ của Quy hoạch xây dựng vùng huyện, Quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chung xây dựng xã để có cơ sở lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết CCN, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai xây dựng các CCN.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện, hỗ trợ chủ đầu tư trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định; thu hút dự án thứ cấp đầu tư vào CCN; phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các cụm CCN đã được UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc điều chỉnh; kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc trong triển khai. Tập trung hoàn thành công tác đền bù, GPMB, tái định cư theo tiến độ của CCN đã được UBND tỉnh quy định.

Đồng chí cũng yêu cầu các chủ đầu tư CCN tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN; kịp thời phản ánh và đề nghị các cơ quan nhà nước giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các CCN. Đối với các CCN chậm tiến độ nguyên nhân không phải do nhà đầu tư, đồng chí yêu cầu cơ quan chuyên môn khẩn trương lập hồ sơ theo quy định, trình UBND tỉnh để quyết định điều chỉnh tiến độ và giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Với các nhà đầu tư hạ tầng, khi thu hút dự án thứ cấp đầu tư vào CCN, cho nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất, cho thuê lại hạ tầng cần cần thương thảo giá thuê theo đúng quy định của pháp luật, tránh trường hợp giá thuê quá cao nên không doanh nghiệp tiếp cận được; phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện trong việc GPMB, hoàn thiện các thủ tục về đất đai, đấu nối giao thông, điện, nước, xử lý chất thải... bảo đảm đồng bộ, vận hành các dự án hiệu quả.

