Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá gặp mặt thân mật các cơ quan báo chí Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Chiều 17-6, tại Trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hoá, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã gặp mặt thân mật các đồng chí lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương đại diện, thường trú tại Thanh Hóa và các cơ quan báo chí của tỉnh nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2022).

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Các đại biểu, nhà báo, phóng viên dự buổi gặp mặt.

Các đại biểu, nhà báo, phóng viên dự buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thông tin tới các nhà báo, phóng viên những kết quả nổi bật về thực hiện nhiệm vụ của tỉnh Thanh Hóa trong 6 tháng đầu năm 2022.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn vui mừng thông tin tới các nhà báo, phóng viên những kết quả nổi bật về thực hiện nhiệm vụ của tỉnh Thanh Hóa trong 6 tháng đầu năm 2022.

Đồng chí nêu rõ: Tiếp nối thành công của năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh tiếp tục có bước phát triển, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực. Nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tính 6 tháng đầu năm đạt 13,41% (đứng thứ 3 cả nước, sau Bắc Giang và Bắc Ninh); tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 2.750 triệu USD; tổng huy động vốn đầu tư trên địa bàn ước đạt 70.000 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 26.334 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ và bằng 93,6% dự toán; hoạt động du lịch tăng trưởng mạnh trở lại; tổng lượt khách du lịch 6 tháng đầu năm ước đạt 6,82 triệu lượt khách…

Đã khởi công, hoàn thành nhiều dự án quy mô lớn, có tác động lan tỏa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đóng góp lớn cho ngân sách và giải quyết việc làm cho nhiều lao động của tỉnh. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm củng cố và tăng cường. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trước sự phát triển của tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, đồng hành của phóng viên, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa cũng như các cơ quan báo chí của tỉnh; để góp phần phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, sớm đưa Thanh Hóa trở thành một tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, là một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chủ trì thảo luận tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Nhà báo Cao Ngọ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, đại diện các cơ quan báo chí - xuất bản và các nhà báo, phóng viên đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quyết liệt, sâu sát, trong chỉ đạo điều hành để Thanh Hóa có bước phát triển trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Nhà báo Ngọc Minh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Nhà báo Xuân Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Các cơ quan báo chí cũng thể hiện niềm tin tưởng với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đương nhiệm, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, Thanh Hóa sẽ có những bước phát triển mới, mạnh mẽ và vững chắc nhằm hiện thực hóa khát vọng đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt thân mật các cơ quan báo chí Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Các nhà báo, phóng viên dự buổi gặp mặt.

Trong không khí thân mật, tình cảm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng gửi tới các nhà báo, phóng viên, biên tập viên lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng thời nêu rõ: Theo truyền thống tốt đẹp mà lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã duy trì nhiều năm vào dịp kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt thân mật với các phòng viên, cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu chân tình của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng góp vào sự phát triển của tỉnh và nêu rõ: Những kết quả đạt được của tỉnh trong những năm qua mới chỉ là bước đầu, nhưng là rất quan trọng để Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ ở phía trước; mục tiêu để tỉnh ta đạt đến trong thời gian tới là rất lớn.

Để các nhà báo và các cơ quan thống tấn báo chí hiểu rõ hơn về những thời cơ thuận lợi và những khó khăn thách thức, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã nêu lên 5 thuận lợi mà tỉnh Thanh Hóa đang có đó là: Thứ nhất là truyền thống văn hóa cách mạng của tỉnh ta rất hào hùng; thứ hai là tiềm năng thế mạnh thời cơ vận hội để tỉnh Thanh Hóa phát triển còn rất lớn, không gian phát triên, dư địa phát triển là rất nhiều; thứ ba, truyền thống đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân và toàn xã hội luôn được phát huy; thứ tư, khát vọng phát triển của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Thanh Hóa là rất lớn; thứ 5 là từ 4 yếu tố thuận lợi nêu trên được tổng hợp lại, cho nên Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa đang nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo rất có hiệu quả của Trung ương, sự ủng hộ của các tỉnh, thành, bạn bè trong và ngoài nước.

Bên cạnh những thuận lợi mà tỉnh ta đang có, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ rõ những mặt khó khăn, thách thức đó là: Tình hình chính trị thế giới và khu vực vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp đặt ra những thách thức rất lớn đến sự phát triển của tỉnh. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thiên tai, thời tiết cực đoan còn diễn biến khó lường. Giá cả, nguyên, nhiên vật liệu tăng cao, gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đa số cán bộ đảng viên và nhân dân có khát vọng vươn lên xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển, nhưng cũng còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân chưa tích cực, có những việc làm không đúng làm ảnh hưởng đến hình ảnh đất và người Thanh Hóa.

Nhân buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đã nêu lên những minh chứng thể hiện rõ nét về kết quả phát triển của tỉnh và nhấn mạnh: Để hình ảnh đất và người xứ Thanh đẹp trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế, lãnh đạo tỉnh đang tập trung lãnh đạo chỉ đạo với tinh thần nỗ lực cao nhất vì sự phát triển chung của tỉnh, vì sự ấm no của nhân dân… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã trực tiếp trả lời những vấn đề mà các nhà báo, phóng viên như phát triển du lịch, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Có được những kết quả bước đầu trong thời gian vừa qua, có sự nỗ lực cố gắng rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có đóng góp của các cơ quan báo chí.

Các nhà báo, phóng viên dự buổi gặp mặt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng các nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí phát huy vai trò báo chí cách mạng Việt Nam, giữ vững “mắt sáng, bút sắc, lòng trong” tập trung tuyên truyền phản ánh những mặt, lĩnh vực trong đời sống xã hội, phản ánh những mô hình hay, cách làm hiệu quả, người tốt việc tốt với tinh thần lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Bên cạnh đó cạnh đó, trong phản ánh chống tiêu cực, các nhà báo, phóng viên cần phản ánh trung thực, khách quan, không phê bình theo cảm tính, suy diễn, mà cần thẩm định thông tin để có những thông tin đúng với sự việc. Các nhà báo cũng không nên sử dụng ngôn ngữ báo chí dễ dãi và cần phải thận trọng và trung thực để đưa ra những bài viết có sức nặng về thông tin đến với người dân một cách chân thực và đúng đắn nhất.

Trước yêu cầu phát triển của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng các nhà báo, phóng viên sẽ tiếp tục phát huy những thành tích kết quả đạt được, tiếp tục đóng góp cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc như Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Minh Hiếu

.