Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp và nhiều nội dung quan trọng liên quan đến thúc đẩy sự phát triển của tỉnh

Chiều 14/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được tổ chức để đánh giá tình hình hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp và nhiều nội dung quan trọng khác.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ trình bày báo cáo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, từ ngày 1/7 đến nay, chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động ổn định, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tỉnh đã kịp thời bố trí nguồn lực, đảm bảo cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và đưa vào hoạt động 100% Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã.

Từ ngày 1/7 đến 11/8/2025, các Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã đã tiếp nhận 146.338 hồ sơ thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp, giải quyết được 126.586 hồ sơ, góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính ở cơ sở. Hệ thống chỉ đạo, điều hành từ tỉnh đến xã được vận hành đồng bộ, thông suốt, giúp các địa phương nhanh chóng nắm bắt cơ chế mới và xử lý công việc kịp thời.

Công tác tổ chức, sắp xếp, điều động cán bộ cũng được triển khai thận trọng, đúng quy trình. Chủ tịch UBND tỉnh đã thực hiện điều động 160 công chức, biệt phái 15 công chức của các sở, ngành, các xã, phường khu vực đồng bằng đến công tác tại khối chính quyền của các xã miền núi, vùng cao, biên giới nhằm đảm bảo nhân lực thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phải thực chất, vì vậy cần tiếp tục rà soát, bổ sung cán bộ kịp thời cho cơ sở; khắc phục ngay các vướng mắc trong thủ tục hành chính và hạ tầng số”. Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh lãnh đạo cho các sở, ngành phân công cán bộ chuyên môn mỗi ngày dành một giờ tập huấn trực tuyến cho lãnh đạo, cán bộ chuyên môn cấp xã, phường, nhất là các ngành tài chính, đất đai, chuyển đổi số, xây dựng. UBND tỉnh và các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, cải thiện môi trường phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh và các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, cải thiện môi trường phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Báo cáo về tình hình, tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng và đầu tư các khu tái định cư phục vụ dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hoá, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh cho biết: Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa có chiều dài khoảng 95,33km, khối lượng bị ảnh hưởng phải GPMB khoảng 572,99ha (gồm đất ở là 88,18ha; đất nông nghiệp và đất khác là 484,81ha); tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 8.646 hộ dân, trong đó số hộ phải di chuyển chỗ ở, bố trí tái định cư khoảng 2.363 và dự kiến bố trí 40 khu tái định cư/135,83ha với tổng kinh phí thực hiện khoảng 1.638 tỷ đồng; số lượng mồ mã bị ảnh hưởng phải di chuyển khoảng 8.623; các cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình công cộng, trường học, cơ quan... bị ảnh hưởng phải di dời khoảng 110 công trình; có 184 vị trí đường điện bị ảnh hưởng (trong đó, đường điện có điện áp (110-500) kV là 40 vị trí, còn lại là đường điện trung thế và hạ thế)...

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các cơ quan chức năng làm rõ những vấn đề liên quan, kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: Dự án đường sắt tốc độ cao là dự án đặc biệt quan trọng quốc gia; do vậy Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo các địa phương tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án ngay từ giai đoạn đầu. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành, các địa phương phát huy kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án lớn trước đây; thực hiện nghiêm các quy định hiện hành liên quan đến bố trí tái định cư, đặc biệt cần đảm bảo nguyên tắc nơi ở mới phải có điều kiện bằng hoặc tốt hơn so với nơi ở cũ. Trong quá trình thực hiện, cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu phải lựa chọn nhà thầu thi công hạ tầng các khu tái định cư đủ năng lực; quá trình lựa chọn phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định; quá trình thi công phải tăng cường giám sát, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng kỹ thuật.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng gồm: Báo cáo kết quả rà soát, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng theo Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội; Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh; Tờ trình xin ý kiến về danh mục các khu đất (dự án) thực hiện đấu thầu, dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn; Báo cáo việc triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 2324-CV/TU ngày 13/6/2025 về đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; Tình hình, tiến độ thực hiện và dự thảo Kế hoạch tổng kết Chương trình “xoá nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh; Tờ trình xin ý kiến về việc tạm dừng triển khai xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2026 - 2030 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và nhiều nội dung quan trọng khác.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa (24/8/1945-24/8/2025).

