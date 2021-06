Thông báo kết luận về công tác phòng, chống dịch COVID-19

UBND tỉnh vừa có thông báo về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng sau cuộc kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Nghi Sơn.

Ngày 17-6-2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đầu Thanh Tùng đi kiểm tra, chỉ đạo công tác công tác phòng, chống dịch tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Tham gia đoàn kiểm tra có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Y tế, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Đoàn đã kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 ở Khe nước lạnh, xã Trường Lâm; khảo sát tuyến đường ven biển khu vực tiếp giáp giữa thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An với thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Công ty TNHH Giày Annora và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực tại thị xã Nghi Sơn.

Tại buổi làm việc với UBND thị xã Nghi Sơn, sau khi nghe báo cáo của UBND thị xã Nghi Sơn và ý kiến tham gia của thành viên tham dự hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chủ động trong công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Nghi Sơn. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại tỉnh Nghệ An những ngày vừa qua đã tác động trực tiếp đến sự an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thị xã Nghi Sơn và các doanh nghiệp trên địa bàn; do đó, thị xã Nghi Sơn cần chủ động đi trước một bước, triển khai nhanh hơn, sớm hơn, đồng bộ hơn và quán triệt thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo một số nội dung cụ thể như sau:

Yêu cầu UBND thị xã Nghi Sơn đề cao cảnh giác, nâng cấp độ phòng, chống dịch COVID-19 lên cao hơn một mức, triển khai hiệu quả các giải pháp giám sát di biến động dân cư, quản lý chặt chẽ người về từ các vùng có dịch; chú trọng công tác phòng, chống dịch tại các khu vực trọng điểm như: khu công nghiệp, các địa bàn giáp ranh với tỉnh Nghệ An, các bệnh viện, chợ, các điểm dừng chân của xe khách và các khu vực tập trung đông người khác; Thông báo cho từng xã, phường, các tổ giám sát cộng đồng, chủ các khách sạn, nhà trọ và mọi người dân trên địa bàn thị xã nắm rõ nguy cơ dịch bệnh và chủ trương triển khai công tác phòng, chống dịch của thị xã. Đồng thời, yêu cầu tất cả các lực lượng tham gia tổ chức phát hiện, kiểm soát chặt ngay tại cộng đồng những người có nguy cơ cao từ vùng dịch đến địa bàn quản lý; Triển khai ngay việc rà soát, bổ sung các điều kiện để đảm bảo các khu cách ly tập trung, khu cách ly tự nguyện trên địa bàn thị xã, sẵn sàng tiếp nhận thực hiện cách ly khi có tình huống. Khẩn trương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viettel - Chi nhánh Thanh Hóa lắp đặt và thực hiện kết nối thông suốt hệ thống Camera giám sát theo quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đối với Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19: Tại Khe nước lạnh, xã Trường Lâm, thị xã nghi Sơn: yêu cầu bảo đảm thường trực kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào Thanh Hoá, không bỏ sót, lọt các trường hợp từ các vùng có dịch vào hoặc đi qua Thanh Hoá mà không được kiểm soát. Đề nghị Công an tỉnh tham mưu, triển khai việc tổ chức thành lập thêm chốt kiểm soát tại khu vực giáp ranh giữa thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) và xã Hải Hà (thị xã Nghi Sơn) để kiểm soát người vào địa bàn; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp triển khai đến các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã và các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Nghi Sơn khảo sát nắm chắc toàn bộ số lao động người Nghệ An tại các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Đề nghị các doanh nghiệp chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn thực hiện test nhanh sàng lọc COVID-19 cho số lao động người Nghệ An; Khuyến cáo các doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại khuyến khích lao động người Nghệ An tạm thời nghỉ tại nhà 21 ngày, vận động các chủ doanh nghiệp hỗ trợ tiền lương cho người lao động nghỉ việc. Trường hợp, số lao động (người Nghệ An) tiếp tục làm việc cần bố trí nơi ăn, nghỉ tại thị xã Nghi Sơn, đề nghị các doanh nghiệp hỗ trợ một phần chi phí ăn nghỉ; Yêu cầu các doanh nghiệp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo chỉ đạo của " Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 8373/UBND-VX ngày 16-6-2021; đồng thời, thực hiện nghiêm Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27-5-2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”.

Các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Nghi Sơn và Khu kinh tế Nghi Sơn chấp hành nghiêm các chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19; của tỉnh Thanh Hóa, UBND thị xã Nghi Sơn và của Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp. Sẵn sàng chia sẻ, phối hợp hiệu quả với chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19"

Đối với các cơ sở y tế trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thị xã Nghi Sơn phải tổ chức phân luồng bệnh nhân ngay từ ban đầu; khuyến cáo người dân không nên đến các cơ sở y tế nếu bệnh nhẹ hoặc có thể tư vấn qua điện thoại, qua mạng xã hội. Đối với các trường hợp cấp cứu phải tổ chức phân luồng chặt chẽ, tổ chức cách ly, hạn chế lây nhiễm đối với người có tiền sử dịch tễ nghi ngờ. Xem xét việc bố trí khu vực cách ly trong Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn làm khu điều trị bệnh nhân COVID-19; Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực: siết chặt công tác sàng lọc, phân luồng, kiểm soát tốt, cách ly kịp thời, đúng quy trình đối với các trường hợp nguy cơ lây nhiễm COVID-19, không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong bệnh viện. Đồng thời, yêu cầu bệnh viện thường xuyên cập nhật các điểm dịch, vùng dịch mới để có giải pháp kiểm soát phù hợp. Sẵn sàng tổ chức thu dung điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 và các hoạt động phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Sở Y tế; Trung tâm Y tế thị xã thực hiện hiệu quả công tác giám sát dịch, chủ động tham mưu sớm công tác phòng, chống dịch cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Nghi Sơn; triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 trên địa bàn theo kế hoạch của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; tổ chức giám sát hoạt động và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thị xã.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, để các sở, ngành, đơn vị liên quan biết, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ.

BĐT