Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về kết quả xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Ngày 13-8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có Thông báo số 151-TB/UBKTTU về kết quả xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Thông báo nêu rõ:

Tại Kỳ họp thứ 30, ngày 13-7-2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã xem xét, biểu quyết thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Công văn số 3450-CV/UBKTTW, ngày 28-7-2023 về yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định thi hành kỷ luật, ngày 13-8-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên sau:

1. Khiển trách đối với:

(1) Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(2) Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Cảnh cáo đối với:

(1) Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020.

(2) Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020.

(3) Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2015 - 2020.

(4) Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020.

(5) Đảng ủy Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2010 - 2015.

(6) Đảng ủy Cục thuế tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

và các đồng chí:

(1) Đồng chí Nguyễn Minh Huân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

(2) Đồng chí Hồ Xuân Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh.

(3) Đồng chí Hoàng Văn Thế, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các đồng chí:

(1) Đồng chí Lưu Trọng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

(2) Đồng chí Nguyễn Thị Thủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

(3) Đồng chí Hà Mạnh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Cùng với việc xử lý kỷ luật về Đảng, các đảng viên sẽ bị xử lý kỷ luật về hành chính và đoàn thể đồng bộ với kỷ luật về Đảng theo quy định.

4. Đình chỉ sinh hoạt đảng:

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 305/QĐ-CSKT, ngày 13-8-2023; Lệnh bắt bị can để tạm giam số 91/LB-CSKT, ngày 13-8-2023 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đối với bị can Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Thanh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Mã, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đồng chí Đinh Xuân Hướng.

TS