Thọ Xuân hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 33/38 chỉ tiêu

Trong số 38 chỉ tiêu đề ra năm 2023, huyện đã hoàn thành thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 33 chỉ tiêu; cả 26/26 chỉ tiêu tỉnh giao đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch...

Thường trực Huyện uỷ Thọ Xuân chủ trì hội nghị.

Sáng 9/12, Huyện uỷ Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 24 khoá XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023; thảo luận thông qua nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

Năm 2023, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều bất ổn, ảnh hưởng lớn đến thị trường xuất khẩu, hoạt động sản xuất, kinh doanh, tuy nhiên các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở trên địa bàn Thọ Xuân đã tập trung lãnh chỉ đạo, điều hành và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong số 38 chỉ tiêu đề ra năm 2023, huyện đã hoàn thành thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 33 chỉ tiêu; cả 26/26 chỉ tiêu tỉnh giao đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Cụ thể: Kinh tế tăng trưởng khá; tốc độ tăng giá trị sản xuất đứng thứ nhất trong vùng, đứng thứ 2 trong tỉnh; lĩnh vực nông nghiệp tăng trưởng cao và khá toàn diện; một số sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì sản xuât ổn định và tăng sản lượng. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp, dịch vụ thương mại tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp duy trì ổn định, đã tổ chức khởi công dự án Cụm công nghiệp Xuân Lai tạo động lực thu hút các nhà đầu tư.

Công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao so với mặt bằng chung của tỉnh; điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Thọ Xuân đến năm 2045 và điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thọ Xuân được UBND tỉnh phê duyệt.

Văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo; Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn được công nhận là Di sản phi vật thể quốc gia; tổ chức thành công Tuần lễ văn hóa - du lịch - ẩm thực huyện Thọ Xuân năm 2023.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc về đích, giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã đề ra; huyện Thọ Xuân quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 38/38 chỉ tiêu, trong đó có 15 chỉ tiêu về kinh tế; 15 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội; 4 chỉ tiêu về môi trường; 2 chỉ tiêu về an ninh - trật tự và 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Bí thư Huyện uỷ Lê Đình Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Song song với đó, huyện đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, tiếp tục củng cố và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để thúc đẩy phát triển trên các lĩnh vực.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tăng cường quản lý, điều hành ngân sách gắn với nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán năm. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ.

Quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội. Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Đỗ Duy Nhã (CTV)