Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện hiệu quả Đề án 06

Sáng 26-4, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) năm 2022 và Quý I-2023 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có các thành viên Tổ công tác Đề án 06; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đề án 06 được phê duyệt theo Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 6-1-2022. Mục tiêu tổng thể của Đề án là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư (DC), hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện tích đó là: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Đại diện Công an tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Đề án.

Đề án 06 xác định 13 nhóm nhiệm vụ chung, 89 nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành Trung ương; 13 nhóm nhiệm vụ chung và 8 nhiệm vụ cụ thể của các địa phương. Quan điểm chỉ đạo được xác định trong Đề án là huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu; dữ liệu dân cư là tài nguyên quan trọng; dữ liệu dân cư là dữ liệu gốc; lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số; dữ liệu dân cư phải được khai thác, sử dụng hiệu quả; việc kết nối, tích hợp, khai thác CSDLQG về DC phải đảm bảo an ninh an toàn; việc khai thác, ứng dụng CSDLQG về DC, định danh và xác thực điện tử có ý nghĩa rất quan trọng trong phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia.

Đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Bám sát nội dung Đề án, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã triển khai theo đúng lộ trình. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình Đề án đang được các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tích cực triển khai thực hiện. Đến hết năm 2022 đã hoàn thành 11/13 nhiệm vụ trọng tâm địa phương chủ trì, triển khai. Còn 2 nhiệm vụ chưa thực hiện xong gồm: Hợp nhất Cổng dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để tạo lập thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa và nhiệm vụ bố trí kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đại diện Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất với những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. Đồng thời nêu bật những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Đề án tại các sở, ngành.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo đại diện Công an tỉnh, những hạn chế, “điểm nghẽn” làm chậm tiến độ thực hiện Đề án đó là việc thực hiện tại một số đơn vị, địa phương mang tính hình thức, chưa có chiều sâu, tính bền vững và chưa được duy trì thường xuyên, quyết liệt. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến còn thấp do chưa xây dựng được các mô hình điểm để triển khai tuyên truyền, hướng dẫn và tạo điều kiện cho người dân nhằm nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến. Tiến độ số hóa hồ sơ nghiệp vụ của các đơn vị còn chậm do thiếu nguồn vốn để đầu tư trang thiết bị thực hiện. Một số sở, ngành tinh thần chủ động, tính quyết liệt trong triển khai thực hiện ở nội bộ, triển khai các nhiệm vụ theo ngành dọc còn hạn chế…

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại hội nghị.

Từ những khó khăn, hạn chế trên, nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng Công an trong thời gian tới là duy trì chất lượng CSDLQG về DC “đúng, đủ, sạch, sống”; phối hợp làm sạch dữ liệu chuyên ngành để chia sẻ, kết nối với CSDLQG về DC với các ngành (dữ liệu phải đồng nhất), điều chỉnh và làm sạch dữ liệu (nếu dữ liệu có những sai khác); hỗ trợ các đoàn thể xây dựng dữ liệu quản lý đoàn viên, hội viên...

Đối với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các địa phương tiếp tục làm sạch dữ liệu chuyên ngành, đoàn viên, hội viên; duy trì dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” dựa trên tiêu chí phải kết nối và đồng nhất thông tin được với CSDLQG về DC; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tái cấu trúc quy trình xử lý để thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc triển khai các ứng dụng, tiện ích theo đặc thù của các ngành, địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện Đề án với 5 nhóm tiện ích cốt lõi và 7 quan điểm chỉ đạo. Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Đây là Đề án quan trọng với nhiều việc mới và khó, do đó đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương phải nỗ lực, quyết tâm thực hiện hiệu quả Đề án. Trong năm 2022 với sự nỗ lực, quyết tâm cao từ tỉnh đến cơ sở, tỉnh đã hoàn thành 11/13 nhiệm vụ được giao, đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo trong thời gian tới.

Cùng với kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở cấp tỉnh là rất bài bản, cụ thể, thường xuyên, liên tục, tuy nhiên, sự chuyển biến, tiếp nhận ở nhiều địa phương, đơn vị chưa đạt yêu cầu đề ra, còn lúng túng khi tổ chức triển khai thực hiện; chưa bố trí nguồn lực, nhân lực, chưa có sự lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm, tập trung quyết liệt, sâu sát. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn vẫn còn nhiều hạn chế; chế độ báo cáo của các ngành, các địa phương chưa thường xuyên, liên tục.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu các sở, ngành, địa phương chậm nhất ngày 15-5, xây dựng và gửi Kế hoạch của ngành, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 13-2-2023 của UBND tỉnh về Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương thành lập các tổ giúp việc Đề án 06 tỉnh; thống nhất việc triển khai thực hiện Đề án là một trong các tiêu chí xem xét xếp loại đánh giá thi đua cuối năm đối với tập thể, cá nhân và người đứng đầu. Đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị, địa phương nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện Đề án.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu xây dựng trang web phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền và đăng tải các thông tin về triển khai thực hiện các nội dung Đề án 06. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành bám sát hướng dẫn để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trong quá trình thực hiện, các ngành, địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát; nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh - Cơ quan thường trực tham mưu cho UBND tỉnh, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh để tháo gỡ kịp thời.

Phong Sắc