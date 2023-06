Tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hà Trung khóa XXII đạt kết quả cao nhất

Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song các cấp ủy, chính quyền huyện Hà Trung đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt kế hoạch 11/27 chỉ tiêu, chiếm 40,7% kế hoạch.

Toàn cảnh hội nghị.

Chiều 29-6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hà Trung tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo huyện chủ trì hội nghị.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2023 ước đạt 7,34%, đứng thứ 12 toàn tỉnh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phù hợp.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Quy mô nền kinh tế năm 2023 gấp 1,41 lần năm 2020 và đứng thứ 14 toàn tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 53,2 triệu đồng/năm, gấp 1,3 lần so với năm 2020. Sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; hình thành được các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn gắn với liên kết, bao tiêu sản phẩm.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo tóm tắt sơ kết giữa nhiệm kỳ.

Toàn huyện có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 17 sản phẩm OCOP, đứng thứ 5 toàn tỉnh. Các lĩnh vực công nghiệp, tiểu-thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ-thương mại phát triển khá. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng đô thị, nông nghiệp, nông thôn được tập trung đầu tư xây dựng. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có chuyển biến tiến bộ; công tác an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới. Hoạt động của hệ thống chính quyền, MTTQ, đoàn thể được quan tâm, có nhiều đổi mới.

Đồng chí Lê Văn Dậu, Bí thư Huyện uỷ phát biểu tại hội nghị.

Phát huy kết quả nổi bật đạt được, nửa nhiệm kỳ tới, với mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 27/27 chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra, phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới vào năm 2023, Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII và trong các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Triển khai kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, nhất là tập trung thực hiện thắng lợi 4 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá; đồng thời, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả nổi bật huyện đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp và phân công cụ thể trách nhiệm cho từng đồng chí cấp ủy viên theo dõi, chỉ đạo từng lĩnh vực, từng địa bàn; có lộ trình, bước đi phù hợp, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII đạt kết quả cao nhất.

Trong đó, đối với từng nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi lưu ý một số nội dung cần tiếp tục thực hiện, đó là: Huyện cần nắm vững và vận dụng sáng tạo định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội của tỉnh để định vị lại vị trí và hoạch định phương hướng, mục tiêu phát triển của huyện. Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với phát triển đô thị; nhất là các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, giải quyết việc làm; phát triển khai thác du lịch, di tích danh thắng và sinh thái trên địa bàn. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung giải quyết tốt các điểm nghẽn về thủ tục hành chính và tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp, HTX vào sản xuất tập trung.

Bên cạnh đó, huyện Hà Trung cần đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. Thường xuyên chăm lo, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội. Quan tâm bảo tồn, tôn tạo, trùng tu phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng trên địa bàn. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Tăng cường củng cố, xây dựng lực lượng công an, quân sự vững mạnh toàn diện; xây dựng lực lượng dự bị động viên đảm bảo chất lượng. Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh.

Phan Nga