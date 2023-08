Tăng cường công tác bảo đảm an ninh công nhân tại các doanh nghiệp

Trong 8 tháng năm 2023, lực lượng Công an đã chủ động phát hiện, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng, giải quyết ổn định, từ sớm, theo quy định của pháp luật 6 vụ ngừng việc tập thể, 14 vụ có dấu hiệu đình công và giải quyết kịp thời nhiều vụ phát sinh tiềm ẩn liên quan đến an ninh trật tự tại các doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 24-8, tại Công an tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị bảo đảm an ninh công nhân. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

An ninh công nhân là một bộ phận quan trọng của an ninh kinh tế, an ninh quốc gia, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hoá và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước hiện nay.

Từ đầu năm 2023 đến nay, do ảnh hưởng của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị tác động và ảnh hưởng dẫn tới giải thể, ngừng hoạt động, cắt giảm lao động, thu hẹp quy mô sản xuất… làm ảnh hưởng đến đời sống của người lao động.

Do đó, vấn đề an ninh công nhân đang đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức mới, tiềm ẩn yếu tố bị động, bất ngờ nếu các cấp, các ngành và các cơ quan chức năng không triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp.

Thời gian qua, Công an tỉnh đã chủ động thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi gây mất an ninh trật tự liên quan đến công nhân lao động, góp phần đảm bảo tình hình an ninh công nhân trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, chủ động tham mưu nắm tình hình, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Ban Giám đốc các công ty... nhằm ổn định tình hình khi có các vụ liên quan đến an ninh công nhân tại các doanh nghiệp; tuyên truyền các quy định của pháp luật về các chế độ chính sách đối với công nhân lao động, phối hợp trao đổi các sở, ngành có liên quan giải quyết từ sớm, không để phát sinh gây mất an ninh trật tự.

Toàn cảnh hội nghị.

Tuy nhiên dự báo thời gian tới, vấn đề an ninh công nhân tiềm ẩn nhiều yếu tố có nguy cơ xảy ra tranh chấp lao động, đình công trái pháp luật... Trước tình hình trên, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh công nhân, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị bảo đảm an ninh công nhân nhằm đề ra đánh giá, dự báo tình hình, nguy cơ đe doạ an ninh công nhân; đưa ra các chủ trương, giải pháp phù hợp, hiệu quả để tháo gỡ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá và chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách trong bảo đảm an ninh công nhân tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời kiến nghị đề xuất những giải pháp để tháo gỡ, giải quyết và khắc phục khó khăn, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh công nhân trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đánh giá cao các đơn vị đã chủ động tham mưu, tập trung đánh giá tình hình và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh công nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Mục tiêu cao nhất là giữ vững an ninh công nhân trong mọi tình huống; chủ động vô hiệu hoá mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động hòng gây mất an ninh công nhân; củng cố vững chắc môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, trật tự, kỷ cương, góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho công nhân, người lao động.

Chỉ đạo một số công tác trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị cần nghiêm túc tuân thủ chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh công nhân.

Thường xuyên trao đổi thông tin, cập nhật bổ sung kịp thời những nội dung mới phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện vào quy chế phối hợp... từ đó sớm chủ động có các biện pháp phòng ngừa. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác nắm tình hình, chủ động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho người lao động trong việc chấp hành pháp luật, cảnh giác nhận diện và đấu tranh với các luận điệu kích động, xuyên tạc của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh công nhân, tạo môi trường ổn định, an toàn để phát triển sản xuất, kinh doanh.

