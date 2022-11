Sẵn sàng cho Hội nghị kết nối cung – cầu, kết hợp trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022

Hội nghị kết nối cung – cầu, kết hợp trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022 sẽ khai mạc vào sáng ngày 5-11, tại Trung tâm Triển lãm - Hội chợ Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa.

Để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho hội nghị kết nối cung – cầu kết hợp trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa, những ngày qua, Chi cục Quản lý chất lượng Nông, lâm và thủy sản Thanh Hóa (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã phối hợp với các đơn vị xây dựng và thực hiện các phương án tuyên truyền, quảng bá, vận động doanh nghiệp tham gia.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thiết kế, lắp đặt, trang trí khuôn viên, sân khấu, các gian hàng của các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức hội, ngành hàng tham dự…

Theo thông tin từ Chi cục Quản lý chất lượng Nông, lâm và thủy sản Thanh Hóa, đến sáng 4-11, đã có 152 gian hàng của 102 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và chủ thể sản xuất đăng ký. Trong đó, có 91 đơn vị trong tỉnh, với 132 gian hàng và 11 doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố trong nước với 18 gian hàng.

Đến sáng 4-11, công tác chuẩn bị các điều kiện cho hội chợ đã cơ bản hoàn tất.

Các đơn vị đăng ký tham gia hội nghị, triển lãm đã vận chuyển hàng hóa đến địa điểm tổ chức hội chợ.

Trong khuôn khổ hội nghị, sẽ diễn ra nhiều hoạt động, như: tuyên truyền, quảng bá; tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn với 150 gian hàng của các địa phương, doanh nghiệp, HTX trong và ngoài tỉnh; Lễ khai trương trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022; kết nối cung - cầu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn và tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ đưa các doanh nghiệp, hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử.

Gian hàng trưng bày sản phẩm của Công ty CP Thực phẩm Phú Gia đã cơ bản hoàn thành.

Thành viên của Hiệp hội doanh nghiệp nông nghiệp an toàn và hữu cơ Thanh Hóa đang chuẩn bị sản phẩm trưng bày.

Gian hàng của huyện Thạch Thành đang khẩn trương hoàn thành công đoạn trang trí.

Để bảo đảm thành công của Hội nghị kết nối cung - cầu, kết hợp trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022, công tác bảo đảm an ninh được ban tổ chức chú trọng triển khai.

Với chủ đề “Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ Thanh Hóa vươn tầm hội nhập”, Hội nghị được kỳ vọng sẽ là “sân chơi” để các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, HTX tăng cường liên kết, quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng như kết nối tham gia chuỗi liên kết sản xuất, chuyển giao công nghệ, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hà Châu