Quảng Xương: 4 chỉ tiêu về kinh tế vượt kế hoạch, 5 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội hoàn thành

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Quảng Xương tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Có 4 chỉ tiêu về kinh tế hoàn thành, vượt kế hoạch huyện giao; 5 chỉ tiêu về văn hóa – xã hội được duy trì và hoàn thành kế hoạch; chỉ tiêu về bảo đảm an ninh - trật tự vượt kế hoạch.

Ngày 14-7, HĐND huyện Quảng Xương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 12 nhằm đánh giá kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; thảo luận và quyết nghị phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; đồng thời, quyết nghị một số nội dung quan trọng, quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Toàn cảnh kỳ họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Quảng Xương tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Có 4 chỉ tiêu về kinh tế hoàn thành, vượt kế hoạch huyện giao; 5 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội được duy trì và hoàn thành kế hoạch; chỉ tiêu về bảo đảm an ninh - trật tự vượt kế hoạch.

Đồng chí Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quảng Xương phát biểu khai mạc kỳ họp.

Sản xuất công nghiệp duy trì tăng trưởng, giá trị sản xuất một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng 14,5% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.481 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Lao động xuất khẩu mang về doanh thu ước đạt 8,4 triệu USD, tăng 10,52% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 251,126 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tổng huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 2.723 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Thành lập mới 60 doanh nghiệp và 3 HTX. Huyện đã có 8 sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao, đạt 114,3% chỉ tiêu tỉnh giao. Đề nghị tỉnh thẩm định, công nhận 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, 2 xã NTM kiểu mẫu; 15 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương Nguyễn Đình Dự trình bày báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - na ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Lĩnh vực văn hóa- xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Các hoạt động TDTT được tổ chức sôi nổi. Giáo dục và đào tạo tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, tham dự các kỳ thi, hội thi quốc gia, cấp tỉnh đạt kết quả cao. Chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân được nâng lên, đã triển khai thực hiện Đề án hệ thống bệnh án điện tử và thanh toán điện tử trong khám chữa bệnh. Chế độ, chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Số hộ nghèo giảm 90 hộ, đạt 81,8% kế hoạch; đã giải quyết việc làm cho 1.860 lao động, đạt 59% kế hoạch; xuất khẩu lao động đạt 97,6% kế hoạch.

Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương Nguyễn Đức Thịnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII.

Quốc phòng- an ninh được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, thực thi pháp luật được tăng cường. Kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được nâng cao; công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm; giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết góp phần củng cố lòng tin trong Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Công tác phối hợp với HĐND, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể ngày càng cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Đại biểu HĐND huyện Quảng Xương tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Quảng Xương đã thông báo kết quả Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 12 HĐND huyện và các báo cáo quan trọng khác.

Kỳ họp xem xét 7 tờ trình của UBND huyện, các dự thảo nghị quyết kèm theo và các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện để thông qua 4 nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023; điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 và quyết toán ngân sách năm 2022; 3 Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư các dự án mới.

Đại biểu tham gia thảo luận tại kỳ họp.

Các ý kiến thảo luận tại kỳ họp đã tập trung phân tích, đánh giá sâu sắc, toàn diện về những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan trong khâu tổ chức thực hiện. Trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra trong những tháng còn lại của năm 2023; đề xuất bổ sung, điều chỉnh các giải pháp phù hợp, khả thi để hoàn thành cao nhất mục tiêu năm 2023 và cả nhiệm kỳ.

Mạnh Cường