Phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu thu ngân sách năm 2023

Xác định nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm gặp nhiều thách thức, Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh sẽ tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ. Cùng với việc phân tích kết quả, nguyên nhân tác động đến thu NSNN đối với từng lĩnh vực, sắc thuế,… sẽ kịp thời đề ra các giải pháp chỉ đạo; đồng thời tăng cường đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế và tạo thuận lợi cho DN sản xuất, kinh doanh thuận lợi, tăng đóng góp cho NSNN.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh chủ trì cuộc họp.

Chiều 4-8, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách Nhà nước 7 tháng, nhiệm vụ và giải pháp thu ngân sách những tháng cuối năm 2023.Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị là thành viên của Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, 7 tháng năm 2023, dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt 23.798 tỷ đồng, bằng 67% dự toán và 76% so với cùng kỳ. Trong đó, thuế thu nội địa đạt 13.674 tỷ đồng, bằng 63% dự toán và đạt 68% so với cùng kỳ; thuế thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) đạt 10.124 tỷ đồng, bằng 75% dự toán và đạt 88% so với cùng kỳ.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình thu NSNN 7 tháng.

Theo phân tích của Cục thuế, số thu nội địa những tháng đầu năm 2023 thấp hơn dự toán và chưa đạt kỳ vọng do nhiều nguyên nhân như: số thu tiền sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn nhưng giảm mạnh so với cùng kỳ (chỉ đạt 54% dự toán và 43% so với cùng kỳ); sự sụt giảm của một số khoản thu có tỷ trọng lớn từ khu vực doanh nghiệp (DN) Nhà nước, thuế thu nhập cá nhân, thuế bảo vệ môi trường, lệ phí trước bạ… do tình hình kinh tế thế giới tác động tiêu cực lên thị trường, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của DN.

Đồng chí Ngô Đình Hùng, Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hoá phát biểu tại buổi làm việc.

Số thu từ hoạt động XNK tuy đạt khá so với dự toán nhưng cũng giảm so với cùng kỳ do hoạt động XNK những tháng đầu năm còn thấp, nhiều DN chưa có đơn hàng trong quý 3, 4 nên phải cắt giảm sản xuất hoặc giảm nguyên liệu nhập khẩu; đơn giá bình quân các mặt hàng nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn như dầu thô, sắt thép phế liệu giảm mạnh.

Để bảo đảm thu thuế theo dự toán được giao, số thu NSNN 5 tháng cuối năm phải đạt được là 11.542 tỷ đồng. Đặc biệt, theo mục tiêu Tỉnh uỷ đặt ra thì số thu NSNN tỉnh năm 2023 cần vượt 10% dự án, với số thu cần đạt thêm là 15.076 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Xuân Huế, Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hoá trình bày kết quả thu thuế XNK.

Tại buổi làm việc, đại diện các ngành là thành viên Ban Chỉ đạo thu NSNN đã trình bày và dự báo những khó khăn, thách thức trong công tác thu NSNN những tháng cuối năm trong bối cảnh Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn thực hiện bảo dưỡng định kỳ lần đầu 55 ngày; đồng thời kiến nghị một số giải pháp hạn chế rủi ro, tăng thu ngân sách trong những tháng cuối năm như: Đề nghị tỉnh làm việc với Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn về nỗ lực rút ngắn thời gian bảo trì nhà máy; tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho DN đầu tư, đẩy mạnh sản xuất, tạo nguồn thu bền vững, dài hạn; giám sát chặt chẽ tiến độ thu tiền sử dụng đất theo đúng quy định của Nhà nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra trong công tác thu thuế, chống thất thu thuế…

Đồng chí Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị giải pháp tăng thu từ thuế sử dụng đất.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao các ngành thành viên Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh trong bối cảnh lạm phát gia tăng, tình hình chính trị, kinh tế thế giới tác động tiêu cực nhưng đã chủ động, linh hoạt bằng nhiều giải pháp để vượt khó, đạt kết quả đáng ghi nhận trong công tác thu NSNN trong những tháng đầu năm.

Xác định nhiệm vụ thu NSNN những tháng cuối năm sẽ gặp nhiều thách thức, áp lực khi thị trường còn nhiều rủi ro biến động; DN, người dân còn gặp khó trong đầu tư và sản xuất, kinh doanh, để đạt được dự toán thu NSNN cao nhất trong năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể tới từng ngành thành viên và yêu cầu sự vào cuộc, tập trung cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN.

Đồng chí Phạm Bá Oai, Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ động phân tích kết quả, nguyên nhân tác động đến thu NSNN đối với từng lĩnh vực, sắc thuế, đặc biệt là thu từ tiền sử dụng đất để kịp thời đề ra các giải pháp chỉ đạo; tăng cường đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế; kiểm tra giám sát thường xuyên hồ sơ khai thuế của các DN khai thác tài nguyên, khoáng sản, các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, kinh doanh qua thương mại điện tử… bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời.

Cục Hải quan tập trung các giải pháp nghiệp vụ tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu, tăng cường thu thập thông tin, xác định rủi ro để có biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hoá XNK; đồng thời phối hợp với Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các các Khu công nghiệp kêu gọi, vận động, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN làm thủ tục XNK hàng hoá qua Cảng Nghi Sơn, tăng thu ngân sách cho tỉnh.

Đồng chí cũng giao Cục thuế, Cục Hải quan và các ngành liên quan tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN; thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện chính sách về miễn, giảm, hoãn, gian hạn các loại thuế, phí theo quy định, chính sách Nhà nước, nắm bắt tình hình hoạt động của nhóm các DN trọng điểm để có giải pháp tham mưu tháo gỡ phù hợp.

Cục Quản lý thị trường tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ các DN làm ăn chân chính. Đồng thời, phối hợp với ngành thuế kiểm tra, xử phạt bán hàng không có hoá đơn, kiểm tra việc hoàn thuế đầy đủ.

Các ngành Công an, Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai xử lý nghiêm hoạt động buôn bán hoá đơn, đặc biệt là quảng cáo rao bán hoá đơn qua mạng.

Đồng chí yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức đoàn thể tập trung chỉ đạo, giám sát, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu chi ngân sách. Đặc biệt, quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất một cách chặt chẽ, công khai, tránh lãng phí nguồn lực và thất thu thuế… nhằm hoàn thành dự toán và phấn đấu thu NSNN ở mức cao nhất.

Minh Hằng