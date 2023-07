Mỗi cá nhân, gia đình cần nâng cao trách nhiệm bảo vệ an ninh - trật tự

Phát biểu tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và lắng nghe ý kiến Nhân dân năm 2023 do xã Thiên Phủ (Quan Hóa) tổ chức, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn mỗi cá nhân và từng hộ gia đình gương mẫu, nâng cao trách nhiệm, ý thức tự bảo vệ an ninh - trật tự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tặng hoa chúc mừng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Thiên Phủ.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Chiều 21-7, xã Thiên Phủ (Quan Hóa) đã tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” và lắng nghe ý kiến Nhân dân năm 2023. Đây là đơn vị được Ban Chỉ đạo 138 huyện Quan Hóa chọn làm điểm tổ chức ngày hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng các đại biểu và cán bộ, Nhân dân xã Thiên Phủ dự ngày hội.

Dự ngày hội có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Quan Hóa cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân xã Thiên Phủ.

Trong suốt 18 năm qua, đặc biệt là khi lực lượng công an chính quy về cơ sở, Ban Chỉ đạo an ninh - trật tự, thường trực là Công an xã Thiên Phủ đã tham mưu, tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm nói riêng và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung.

Lãnh đạo huyện Quan Hóa dự hội nghị.

Đến nay, xã đã xây dựng được 7 tổ an ninh - trật tự, 21 tổ an ninh xã hội; xây dựng thành công mô hình “Cổng trường đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường”; “Mô hình camera giám sát đảm bảo an ninh - trật tự”, “Mô hình điểm hỗ trợ công nghệ số cộng đồng”. Các tổ an ninh và các mô hình thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia.

Lãnh đạo xã Thiên Phủ ôn lại truyền thống Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả của các cấp ủy, chính quyền và sự chung tay của người dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, tình hình an ninh - trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Thiên Phủ được đảm bảo; các vụ vi phạm pháp luật giảm rõ rệt, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm về ma túy đã được ngăn chặn. Những mâu thuẫn trong Nhân dân được giải quyết ngay tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng. Đặc biệt, năm 2022 xã Thiên Phủ được đưa ra khỏi địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh - trật tự…

Đông đảo người dân xã Thiên Phủ tham gia ngày hội.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã Thiên Phủ còn một số tồn tại, thiếu sót như các mô hình tự quản về an ninh - trật tự phát triển chưa đồng đều; việc tổ chức thực hiện “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải” có lúc, có nơi còn lúng túng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ xã Thiên Phủ.

Phát biểu tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Nhân dân, cán bộ và LLVT huyện Quan Hóa nói chung, xã Thiên Phủ nói riêng đã đạt được trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Đồng chí khẳng định: Muốn kinh tế phát triển, xã hội an toàn, chúng ta phải xây dựng cho được thế trận lòng dân và thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng công an và toàn thể Nhân dân huyện Quan Hóa nói chung và xã Thiên Phủ nói riêng thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Đại biểu dự hội nghị.

Theo đó, cần tiếp tục nâng cao nhận thức phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” là một nhiệm vụ rất quan trọng của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tính gương mẫu đối với cán bộ, đảng viên về lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức sống thượng tôn pháp luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với các phong trào, các cuộc vận động khác ở địa phương; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến có hiệu quả; có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân đạt thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đồng chí lưu ý cấp ủy, chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng Công an cần quan tâm vận động Nhân dân đề cao cảnh giác, trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự, tích cực, tự giác hưởng ứng các phong trào xây dựng, bảo vệ an ninh. Phải làm cho người dân hiểu việc bảo vệ, giữ gìn an ninh - trật tự ở khu dân cư là bảo vệ an toàn, bình yên cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của cá nhân mình, gia đình mình và của mọi người, mọi gia đình trong khu dân cư. Từng cá nhân, từng hộ gia đình phải gương mẫu, nâng cao trách nhiệm, ý thức tự bảo vệ an ninh trật tự, tránh tư tưởng phó mặc, coi đây là nhiệm vụ của riêng lực lượng Công an.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí kêu gọi cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể Nhân dân huyện Quan Hóa nói chung, xã Thiên Phủ nói riêng đồng lòng, chung sức nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng huyện Quan Hóa giàu đẹp, văn minh, góp phần xây dựng và phát triển Thanh Hóa trở thành thành tỉnh kiểu mẫu, phát triển toàn diện và bền vững, cuộc sống của Nhân dân giàu có, văn minh, được bảo đảm an toàn.

Đại biểu tham gia hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân ông Hà Văn Khoản, Bí thư Đảng ủy xã Thiên Phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; trao quà cho 5 cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” xã Thiên Phủ.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng các cá nhân tiêu biểu.

Cũng tại ngày hội, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đã trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; trao 5 phần quà tặng các cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Người dân xã Thiên Phủ vui trò Khua luống trong dịp tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Dịp này, xã Thiên Phủ đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, cải thiện đời sống tinh thần cho người dân trong xã.

Đỗ Đức