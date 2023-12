Lãnh đạo Công an tỉnh thăm, chúc mừng các giáo xứ nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2023

Sáng 14/12, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, tặng hoa và chúc mừng các linh mục, chức sắc, chức việc và đồng bào giáo dân tại các giáo xứ: Tam Linh, xã Nga Thắng; Tam Tổng, xã Nga Liên; Điền Hộ và Phước Nam, xã Nga Điền, huyện Nga Sơn nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2023.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà các linh mục, chức sắc, chức việc và đồng bào giáo dân tại Giáo xứ Điền Hộ, xã Nga Điền.

Trong không khí vui tươi, đầm ấm và an lành của mùa Giáng sinh năm 2023, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã thăm hỏi và gửi lời chúc mừng đến các linh mục, chức sắc, chức việc và bà con đồng bào giáo dân có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh khẳng định: Trong những năm qua, với sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh, vai trò và sự đóng góp của các linh mục, chức sắc, chức việc và bà con đồng bào Công giáo trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tham gia các phong trào thi đua yêu nước ngày càng được khẳng định, góp phần xây dựng huyện Nga Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh mong rằng, thời gian tới, các linh mục quản xứ, Hội đồng quản xứ sẽ tiếp tục động viên, vận động đồng bào giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, sống “tốt đời - đẹp đạo”; tích cực tham gia xây dựng các mô hình, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiêu biểu như mô hình “Xứ đạo bình yên - gia đình văn hóa” góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trân trọng trước tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Công an tỉnh, các chức sắc, chức việc khẳng định: Với vai trò, trách nhiệm của mình sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động đồng bào giáo dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia giữ gìn an ninh - trật tự, chung tay phát triển kinh tế - xã hội, cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Văn Thiện (CTV)