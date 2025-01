Nga Sơn: Phấn đấu hoàn thành 24 chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2025

Sáng 9/1, UBND huyện Nga Sơn triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và phát động thi đua năm 2025.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Nga Sơn chủ trì hội nghị.

Năm 2024, Đảng bộ và Nhân dân huyện Nga Sơn đã quyết tâm cao, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và đã hoàn thành 100% chỉ tiêu. Trong 24 chỉ tiêu, có 21 chỉ tiêu vượt kế hoạch (KH) và 3 chỉ tiêu đạt KH.

Năm 2025, huyện Nga Sơn xác định phương châm hành động “Đoàn kết trách nhiệm - Sáng tạo hiệu quả - Tăng tốc về đích”. Với mục tiêu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực; tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững; huy động đa dạng và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, chất lượng nguồn nhân lực; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quản lý chặt chẽ tài nguyên và bảo vệ môi trường. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trên cơ sở đó, huyện đề ra 24 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, môi trường và an ninh trật tự và 9 nhóm giải pháp chính nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Trong đó, huyện Nga Sơn phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 7,5%; thu nhập bình quân đầu người 70 triệu đồng trở lên; tổng huy động vốn đầu tư phát triển 2.000 tỷ đồng; tỷ lệ tăng thu ngân sách 10%; thành lập mới 60 doanh nghiệp; xây dựng 6 xã trở lên đạt NTM nâng cao, 26 thôn trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, có thêm ít nhất 10 sản phẩm OCOP mới; tỷ lệ giảm nghèo 0,65%; tỷ lệ người tham gia BHYT trên tổng số dân đạt 95%; tỷ lệ gia đình có nhà ở đạt tiêu chí của Bộ Xây dựng đạt trên 95%...

Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2025, UBND huyện Nga Sơn yêu cầu các địa phương, đơn vị căn cứ vào kế hoạch và chỉ tiêu được giao để triển khai nhiệm vụ một cách linh hoạt, sáng tạo; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, đoàn kết thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ.

Nguyễn Thúy (CTV)