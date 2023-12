Kỳ họp thứ 19, HĐND huyện Như Thanh khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026

Sáng 25/12, HĐND huyện Như Thanh khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 19. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, chủ động, nỗ lực, phấn đấu của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Trong đó, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển khá toàn diện: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 37.805 tấn, đạt 104,6% kế hoạch; năng suất lúa vụ xuân đạt 62,52 tạ/ha, cao nhất từ trước tới nay.

Các đồng chí chủ trì kỳ họp.

Hoạt động sản xuất kinh doanh ở hầu hết các ngành, lĩnh vực tiếp tục phục hồi và tăng trưởng ổn định. Trong năm, có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, 3 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 3 sản phẩm được công nhận (OCOP) 3 sao; nâng cấp, sửa chữa được 62,783 km đường giao thông; phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM được các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng trên địa bàn huyện.

Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được nâng cao; các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả. Huyện xếp thứ nhất của tỉnh Thanh Hóa theo bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; xếp thứ 2/27 huyện, thị xã, thành phố về công tác chuyển đổi số. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; số vụ phạm tội, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ. Hoàn thành xuất sắc công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ, chặt chẽ...

Đồng chí Lê Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Thanh phát biểu tại kỳ họp.

Năm 2024, huyện Như Thanh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đó là: Tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh; tăng cường quản lý, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân. Tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy; đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành ở các cấp; tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe 25 tờ trình của UBND huyện trình HĐND huyện xem xét, quyết nghị. HĐND huyện cũng đã tiến hành công tác lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu; bầu Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026; miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc Hương