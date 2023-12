Kỳ họp HĐND các huyện, thành phố đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; xem xét quyết nghị nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

Ngày 20/12, HĐND một số huyện, thành phố tổ chức kỳ họp cuối năm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; xem xét quyết nghị nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

♦ Quảng Xương: Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt và vượt kế hoạch

Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện Quảng Xương khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc sáng 20/12. Tại kỳ họp, HĐND huyện tiến hành đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; xem xét quyết nghị nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Năm 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Quảng Xương có bước phát triển tích cực. Có 10 chỉ tiêu vượt và 15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện hoàn thành kế hoạch. Đối với 15 chỉ tiêu tỉnh giao, có 4 chỉ tiêu đạt và 7 chỉ tiêu vượt chỉ tiêu được giao. Nổi bật là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 3,73%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 63,13 triệu đồng/năm, tăng 10,4% so với cùng kỳ. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn huyện ước đạt 4.746 tỷ đồng. Uớc thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 840,595 tỷ đồng.Thành lập mới 115 doanh nghiệp, đạt 115% kế hoạch; thành lập 5 hợp tác xã, đạt 250% kế hoạch.

Đã hoàn thành công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao (đạt 500% chỉ tiêu tỉnh giao); công nhận 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, có 25 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Có thêm 10 sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao, đạt 142,85% chỉ tiêu tỉnh giao.

Văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, thực thi pháp luật được tăng cường...

Tuy vậy, trong năm, còn một số chỉ tiêu chủ yếu, quan trọng quyết định đến phát triển kinh tế - xã hội huyện đạt thấp so với kế hoạch và cùng kỳ, như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu nhập bình quân đầu người/năm; huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn...

Năm 2024, huyện Quảng Xương tiếp tục xác định 33 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, bao gồm 16 nhóm chỉ tiêu về phát triển kinh tế; 13 nhóm chỉ tiêu về văn hóa – xã hội; 3 chỉ tiêu về môi trường và 1 nhóm chỉ tiêu về quốc phòng – an ninh.

Diễn ra trong 2 ngày (20 và 21/12), kỳ họp xem xét 5 báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023; xem xét và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ dự toán chi ngân sách huyện, kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025; thảo luận xem xét thông qua 37 dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh... Cũng trong chương trình, kỳ họp sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.

♦ Triệu Sơn: Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch năm 2023

Năm 2023, huyện Triệu Sơn có 24/25 chỉ tiêu đề ra đã hoàn thành và vượt kế hoạch. Kinh tế tiếp tục có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 5,28%, đứng thứ 4 trong tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 61,38 triệu đồng, tăng 9,12% so với năm 2022, vượt chỉ tiêu đề ra.

Có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 10 thôn NTM kiểu mẫu; thêm 12 sản phẩm OCOP 3 sao được công nhận. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện ước đạt 4.872 tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra, xếp thứ 8 toàn tỉnh. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến rõ rệt. Quốc phòng-an ninh được giữ vững.

Đó là những kết quả nổi bật được báo cáo tại Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Triệu Sơn khóa XVIII, khai mạc sáng 20/12.

Năm 2024, huyện Triệu Sơn đề ra các chỉ tiêu cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, đó là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 7,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 67 triệu đồng. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 4.900 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng từ 15% trở lên. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa đạt 97,8%...

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện được nghe báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12; báo cáo kết quả kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh; báo cáo của Viện kiểm sát Nhân dân huyện về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát; báo cáo của Tòa án Nhân dân huyện về công tác xét xử...

Đồng thời, Kỳ họp sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu.

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày (20 và 21/12).

♦ Quan Hóa: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng 31,39% so với dự toán tỉnh giao

Đó là một trong những thông tin đáng chú ý có tại Kỳ họp thứ XV, HĐND huyện Quan Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc sáng 20/12.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX; thông báo của Ủy ban MTTQ huyện về kết quả tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XX; báo cáo của Viện kiểm sát Nhân dân huyện về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát năm 2023, nhiệm vụ giải pháp năm 2024; báo cáo của Tòa án Nhân dân huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Kỳ họp cũng thông qua các tờ trình của UBND huyện về đề nghị phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; tờ trình đề nghị thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2024; các tờ trình về đầu tư xây dựng dự án trên địa bàn huyện Quan Hóa...

Đồng thời, tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.

Theo báo cáo được trình bày tại kỳ họp, năm 2023, dù còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế - xã hội của huyện cơ bản giữ được ổn định, có 22/26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (4 chỉ tiêu không đạt kết hoạch). Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 3,93% so với năm 2022. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 116.228 triệu đồng, đạt 131,39% so với dự toán tỉnh giao, đạt 131,1% so với dự toán huyện giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30,53 triệu đồng, tăng 1,82 triệu đồng so với năm 2022.

Công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường tiếp tục được tăng cường. Công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các dự án trọng điểm được chỉ đạo quyết liệt. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 568,427 tỷ đồng, đạt 113,6% kế hoạch.

Văn hoá - xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực, đúng đối tượng; tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 22,5%, giảm 634 hộ nghèo so với năm 2022. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân được ổn định.

Về nhiệm vụ năm 2024, huyện xác định tập trung quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh. Phát triển toàn diện văn hoá - xã hội. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, thực thi pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh...

♦ HĐND huyện Hà Trung xem xét, quyết định nhiều tờ trình quan trọng

Tại Kỳ họp thứ 16, HĐND huyện Hà Trung khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã xem xét, quyết định nhiều tờ trình quan trọng, như: Kế hoạch đầu tư công năm 2024; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2024; Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự toán thu - chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2024; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2023 ngân sách huyện; điều chỉnh chủ đầu tư dự án xây dựng kè chắn đất bảo vệ trường THPT Hoàng Lệ Kha.

Xem xét tờ trình quyết định chủ trương đầu tư 17 dự án về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, trường học, hệ thống mương thoát nước khu dân cư; nghe Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra Dự thảo nghị quyết, kèm theo tờ trình của UBND huyện tại kỳ họp.

Đồng thời, nghe các Tờ trình đề nghị HĐND huyện Quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện trong năm 2024; Quyết định Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024; Quyết định danh sách những người được lấy tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa XX bầu; danh sách ban kiểm phiếu lấy tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu tại kỳ họp thứ 16 huyện khóa XX.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Hà Trung đã xem xét, thông qua Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023; Báo cáo thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng Chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện gửi tới Kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.

Nổi bật trong báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đó là kinh tế - xã hội năm 2023 của huyện tiếp tục chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Cụ thể: Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất ổn định và có bước tăng trưởng, trong đó ngành nông nghiệp tăng trưởng cao (5%). Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã hoàn thành 19/19 xã (100% số xã) đạt chuẩn NTM, huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí NTM đề nghị Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng NTM tỉnh thẩm tra và đề nghị Trung ương thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2023.

Phát triển đô thị có chuyển biến tích cực, tỷ lệ đô thị hóa tăng 167,51% so với kế hoạch. Hoạt động văn hóa - thể thao, giáo dục, y tế có chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống, vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn; Chủ tịch UBND huyện tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND huyện và cử tri quan tâm.

♦ TP Sầm Sơn, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất cao nhất toàn tỉnh

Đó là thông tin nổi bật tại Kỳ họp thứ X, HĐND TP Sầm Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc sáng 20/12. Theo kế hoạch, Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày 20 và 21/12.

Cụ thể, theo báo cáo tại Kỳ họp, năm 2023, mặc dù chịu tác động của nhiều yếu tố bất lợi song Thành ủy, HĐND, UBND TP Sầm Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và đạt được được nhiều kết quả tích cực; 26/29 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Trong đó: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 7,96%, cao nhất toàn tỉnh; quy mô nền kinh tế đứng thứ 7/27 huyện, thị xã, thành phố, tăng 1 bậc so với năm 2022; thu nhập bình quân đầu người đạt 70,4 triệu đồng năm, đứng thứ 3 toàn tỉnh; thành phố đón được 7,95 triệu lượt khách du lịch, cao nhất từ trước đến nay; thu ngân sách ước đạt 1.982 tỷ đồng, đứng đầu toàn tỉnh, vượt kế hoạch của HĐND thành phố giao; công tác GPMB, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục thực hiện tốt so với kế hoạch tỉnh giao.

Các hoạt động văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực; đã tổ chức thành công các chương trình, lễ hội với điểm nhấn là Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển. Các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, nhất là chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng tiếp tục được tăng cường, đi vào nề nếp. Công tác GPMB tiếp tục thực hiện tốt, hoàn thành vượt kế hoạch tỉnh giao. Thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023; các nhiệm vụ thường xuyên về An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đã triệt phá một số vụ án lớn trên địa bàn.

Báo cáo cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế, đó là còn 3 chỉ tiêu theo Nghị quyết của HĐND thành phố năm 2023 tuy đạt cao so với mặt bằng chung toàn tỉnh nhưng vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra (tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất; thu nhập bình quân đầu người; tổng huy động vốn cho đầu tư phát triển)...; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết đơn thư liên quan đến lĩnh vực đất đai còn chậm so với yêu cầu; tiến độ triển khai thực hiện các công trình đầu tư công, nhất là đầu tư xây dựng các khu dân cư, tái định cư còn chậm; công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng còn những hạn chế nhất định; việc di dời bãi rác đến vị trí theo quy hoạch chưa đảm bảo tiến độ; năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ...

Năm 2024, TP Sầm Sơn tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhất là ngành dịch vụ, du lịch; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học-công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thành phố tiếp tục xác định 29 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, bao gồm: Các chỉ tiêu kinh tế (11 chỉ tiêu), Các chỉ tiêu xã hội (10 chỉ tiêu); Chỉ tiêu về quy hoạch, xây dựng, đô thị và tài nguyên - môi trường (7 chỉ tiêu); Về an ninh trật tự (1 chỉ tiêu).

Kỳ họp cũng xem xét 7 báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa X. Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa X. Kết quả kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII; tình hình tội phạm và kết quả công tác kiểm sát, công tác xét xử và thi hành án hình sự, thi hành án dân sự năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Thông qua, 7 tờ trình của UBND thành phố và 2 báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, quyết định...

Kỳ họp cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu.

