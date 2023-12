Kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP Thanh Hoá

Chiều 25/12, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2023. Dự hội nghị có đại diện các ban, ngành, Văn phòng Tỉnh ủy. Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Trương Tùng)

Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh đã quán triệt, chấp hành và thực hiện nghiêm các nguyên tắc về tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thường xuyên quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP các chủ trương, biện pháp về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xử lí tốt các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển.

Đồng thời, lãnh đạo triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tập trung thảo luận, đánh giá đầy đủ những kết quả đạt được; làm rõ các hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân; phân tích, góp ý, bổ sung vào các phương hướng, giải pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm của tập thể được chỉ ra, gắn với khắc phục khuyết điểm của từng cá nhân.

Hội nghị đã thống nhất đề nghị Tỉnh ủy Thanh Hóa công nhận tập thể Ban Thường vụ BĐBP tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh tiếp tục lãnh đạo quán triệt sâu sắc, nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; cụ thể hóa các nội dung, biện pháp vào kế hoạch, chương trình công tác năm 2024, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; tạo chuyển biến vững chắc toàn diện các mặt công tác biên phòng, xây dựng Đảng bộ, đơn vị.

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới; duy trì nền nếp công tác tuần tra bảo vệ biên giới, tăng cường tuần tra dọc biên giới và phối hợp với phía bạn tuần tra song phương; tăng cường giám sát, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Đẩy mạnh công tác nắm tình hình, tập trung vào các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, các nhóm đối tượng nguy hiểm, có tác động trực tiếp tới an ninh quốc gia, TTATXH; rà soát các mô hình dân vận chưa phát huy hiệu quả, có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hơn nữa để từng bước nâng cao chất lượng.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực biên giới, vùng biển vững mạnh, làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Tiếp tục tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết; phát huy hiệu quả của cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy địa phương; sinh hoạt chi bộ thôn bản; phân công cán bộ phụ trách các hộ gia đình; giúp Nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, địa bàn khu vực biên giới, vùng biển...

Quốc Toản (CTV)