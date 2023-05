Khai mạc cuộc thi “Tài năng diễn viên Chèo, Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2023” tại tỉnh Thanh Hoá.

Tối 6-5, tại nhà hát Lam Sơn (TP Thanh Hoá), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Thanh Hoá, Cục nghệ thuật biểu diễn, Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá đã phối hợp tổ chức khai mạc cuộc thi “Tài năng diễn viên Chèo, Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2023”.

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc.

Dự lễ khai mạc có PGS, TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về phía tỉnh Thanh Hoá có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi; đại diện một số sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Cuộc thi “Tài năng diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2023” quy tụ sự tham gia của 9 đơn vị với 42 diễn viên và 39 trích đoạn, diễn ra từ ngày 6-5 đến ngày 10-5-2023. Cuộc thi “Tài năng diễn viên Chèo toàn quốc - 2023” thu hút sự tham gia của 14 đơn vị với 73 diễn viên và 63 trích đoạn, diễn ra từ ngày 11-5 đến hết ngày 16-5-2023. Tham gia cuộc thi là các diễn viên Chèo, Tuồng, Dân ca kịch hiện đang công tác tại các đơn vị công lập, ngoài công lập (là đơn vị có tư cách pháp nhân), có thời gian hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật Chèo, Tuồng, Dân ca kịch liên tục từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm tham gia cuộc thi.

Toàn cảnh lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi nhấn mạnh: Cuộc thi Tài năng diễn viên Chèo, Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2023 là cơ hội để các diễn viên thể hiện đam mê nghề nghiệp, phô diễn tài năng cũng như khát khao sáng tạo, khát khao cống hiến, nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê với nghề nghiệp mà nhiều thế hệ nghệ sĩ đi trước đã gây dựng nên. Đây cũng là dịp để cơ quan quản lý nhà nước phát hiện tài năng nghệ thuật, từ đó động viên, vinh danh các diễn viên tài năng nghệ thuật truyền thống, khích lệ các nghệ sĩ, diễn viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp nghệ thuật truyền thống trong những năm qua. Đồng thời là cơ hội để Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và du khách được thưởng thức các di sản nghệ thuật truyền thống đặc sắc của dân tộc khi đến với Thanh Hóa.

Đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi phát biểu khai mạc.

Cuộc thi “Tài năng diễn viên Chèo, Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2023”, có sự tham gia của gần 200 diễn viên tài năng đến từ 23 đơn vị nghệ thuật Chèo, Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp từ Trung ương tới địa phương. Vì thế, khán giả xứ Thanh sẽ có hơn 2 tuần lễ sống trong không khí của nghệ thuật Chèo, Tuồng và Dân ca kịch với các tài năng nghệ thuật trên mọi miền đất nước. Các phần dự thi được dàn dựng công phu, diễn viên phô diễn hết tài năng của mình, tạo những điểm nhấn nghệ thuật đầy ấn tượng.

Cuộc thi còn là sàn diễn về đạo đức, sàn diễn đề cao các giá trị nhân văn, sàn diễn của niềm tin con người vào những giá trị bất biến là lòng yêu nước, tình son sắt thủy chung, đùm bọc nhau đi qua các gian nan, thử thách, sàn diễn không khoan nhượng đấu tranh với cái xấu, tố cáo gian nịnh, hướng con người tới xã hội lành mạnh và các đức tính cao quý.

Đông đảo người dân dự lễ khai mạc.

Để cuộc thi đạt được kết quả đề ra, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đề nghị Ban Giám khảo cuộc thi làm việc công tâm, khách quan, tìm ra những tài năng diễn viên suất sắc, xứng đáng để tôn vinh, trao giải.

Phát biểu chào mừng cuộc thi, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, khách quý, các thành viên Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các nghệ sỹ, diễn viên của 23 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trên cả nước đã tới tham dự cuộc thi.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi phát biểu chào mừng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Thanh Hóa tự hào là quê hương của nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 1 Di sản văn hóa thế giới, 5 di tích Quốc gia đặc biệt, 139 di tích Quốc gia, 711 di tích cấp tỉnh; có 17 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; có hơn 270 làn điệu dân ca, nghệ thuật trình diễn dân gian đang được bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị,... Đặc biệt, tỉnh Thanh Hóa là quê hương của Đào Duy Từ - nhà quân sự, nhà thơ và nhà văn hoá, danh thần thời Chúa Nguyễn Phúc Nguyên, và là ông Tổ của nghệ thuật Tuồng.

Toàn cảnh lễ khai mạc.

Cuộc thi tài năng diễn viên Chèo, Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2023 lần này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa, là sự kiện văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là cơ hội để các nghệ sỹ, diễn viên Chèo, Tuồng và Dân ca kịch của tỉnh được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm với các nghệ sĩ, diễn viên trong cả nước để tiếp tục cho quá trình bảo tồn, giữ gìn và phát huy những tinh hoa của nghệ thuật truyền thống của dân tộc; tìm tòi, phát hiện những sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật, từ đó tìm ra các giải pháp và phương thức hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy nghệ thuật Chèo, Tuồng và Dân ca kịch tỉnh Thanh Hóa trong thời kỳ hội nhập và phát triển, đáp ứng, phục vụ tốt nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của xã hội và Nhân dân. Đồng thời, cuộc thi cũng là dịp để các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh được thưởng thức các thể loại nghệ thuật truyền thống đặc sắc của dân tộc đến từ các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trên toàn quốc.

Đại biểu tham dự cuộc thi.

Vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn là nơi tổ chức Cuộc thi tài năng diễn viên Chèo, Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2023. Đây là niềm vinh dự, tự hào và cũng là cơ hội để Thanh Hóa giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thành tựu kinh tế - xã hội, lịch sử, văn hóa và du lịch của tỉnh đến bạn bè của mọi miền đất nước; đồng thời, qua cuộc thi lần này, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, nhất là ngành văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh có cơ hội được học hỏi để tiếp tục nâng cao hơn nữa về trách nhiệm trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Tại lễ khai mạc đại diện lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tặng hoa cho Ban giám khảo cuộc thi.

Ngay sau lễ khai mạc, là phần dự thi “Tài năng diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2023” đầu tiên do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hoá biểu diễn với 2 trích đoạn tuồng đặc sắc là “Kim Lân qua đèo” và “Kỷ Lan Anh lạc đẻ”.

Tiết mục dự thi của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hoá.

Trong các ngày từ 7-5 đến 10-5-2023, các đơn vị tham gia sẽ tiếp tục phần dự thi với nhiều tiết mục độc đáo như trích đoạn “Mộc Quế Anh dâng cây” và “Đào tam xuân” do Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế biểu diễn; trích đoạn “Bùi Thị Xuân hồi chiều” và “Độc Dược” do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định (đoàn ca kịch bài chòi biểu diễn)… Trong các ngày từ 11-5 đến 16-5-2023, là phần dự thi “Tài năng diễn viên Chèo toàn quốc - 2023” với nhiều tiết mục hấp dẫn như trích đoạn “Thị Mầu lên chùa”, “Trần Quốc Toản ra quân”, “Tuần Ty đào Huế” do Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội biểu diễn; trích đoạn “Phù thuỷ sợ ma”,”Thầy đồ dạy học”,… của nhà hát chèo Bắc Giang…

Cuộc thi “Tài năng diễn viên Chèo toàn quốc - 2023” và “Tài năng diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2023” sẽ bế mạc vào ngày 17-5-2023.

Nguyễn Đạt