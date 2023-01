Huyện Triệu Sơn triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2023

Ngày 5/1, huyện Triệu Sơn tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2023.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, ký giao ước với Chủ tịch UBND huyện trong việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023.

Chủ đề thực hiện của năm 2023 được huyện Triệu Sơn xác định là: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; phương châm hành động: Đoàn kết - kỷ cương - trách nhiệm - linh hoạt - hiệu quả. Mục tiêu kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Phát triển kinh tế đồng bộ, toàn diện gắn với phát triển bền vững. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong đó một số chỉ tiêu lớn được xác định đó là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,3%; thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực đạt 113 nghìn tấn; giá trị sản phẩm trên 1 ha trồng trọt, nuôi trồng thủy sản đạt 143 triệu đồng. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 4.300 tỷ đồng; tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu 6,3%; tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM nâng cao đạt 40,6%; tỷ lệ số thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đạt 12,7%;... Để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ, UBND huyện Triệu Sơn đã xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo điều hành năm 2023.

Lãnh đạo huyện Triệu Sơn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, UBND huyện Triệu Sơn đã phát động phong trào thi đua, tổ chức ký cam kết giữa Chủ tịch UBND các xã, thị trấn với Chủ tịch UBND huyện trong việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trên địa bàn năm 2023; quyết tâm thực hiện đạt và vượt 25/25 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 đề ra.

Thùy Dung

(Trung tâm VH,TT,TT và DL Triệu Sơn)