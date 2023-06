Huyện Hà Trung gặp mặt các cơ quan báo chí nhân 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Chiều 8-6, huyện Hà Trung đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2023). Dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh và văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí tại Thanh Hóa.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Trong không khí thân mật, đồng chí Nguyễn Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Trung đã thông tin khái quát tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay và một số định hướng trong thời gian tới.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hà Trung đã tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, ban hành Nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII. Cùng với việc làm tốt công tác quy hoạch, được sự quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ của Trung ương và của tỉnh, Hà Trung đã và đang triển khai thực hiện nhiều dự án hạ tầng trọng điểm quan trọng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Công tác GPMB để triển khai thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất được Huyện ủy, UBND quan tâm chỉ đạo quyết liệt, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân.

Chủ tịch UBND huyện Hà Trung Nguyễn Ngọc Thức trao đổi thông tin với các phóng viên.

Nhiều dự án lớn được triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, đạt hiệu quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm (từ năm 2021 – 2023) của huyện ước đạt 7,34%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; giảm tỷ trọng nông, lâm, thủy sản; tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Đời sống Nhân dân được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người (năm 2023) ước đạt 53,26 triệu đồng/năm. Các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đại diện cơ quan báo chí phát biểu tại buổi gặp mặt.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí và lãnh đạo huyện Hà Trung đã trao đổi, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế; đồng thời thống nhất những nội dung cần đẩy mạnh tuyên truyền trong thời gian tới, nhất là việc quảng bá, giới thiệu về vùng đất, con người và tiềm năng, thế mạnh của địa phương; hoạt động xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư; giải phóng mặt bằng; công tác xây dựng Đảng và chính quyền…

Đại diện cơ quan báo chí phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đại diện các cơ quan báo chí mong muốn huyện Hà Trung tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên tiếp cận thông tin, kịp thời phản ánh các vấn đề diễn ra trên địa bàn huyện và quan tâm giải quyết, xử lý tốt những nội dung báo chí đã phản ánh.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Văn Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Văn Tuấn ghi nhận sự phản ánh toàn diện và kịp thời các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội và các chương trình công tác lớn của huyện Hà Trung của các cơ quan báo chí. Qua đó, giúp tuyên truyền, động viên Nhân dân trong huyện tích cực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo đề nghị lãnh đạo huyện Hà Trung cung cấp toàn diện các định hướng trong phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng hệ thống chính trị cho các cơ quan báo chí để quảng bá tiềm năng, thế mạnh của huyện. Trong tuyên truyền, cùng với việc tập trung vào các nội dung giải phóng mặt bằng, phát triển du lịch tâm linh, lễ hội, sinh thái gắn với các di tích văn hóa - lịch sử, các cơ quan báo chí cần thông tin kịp thời các vấn đề phát sinh, những việc chưa làm được, những tồn tại và đề xuất các giải pháp khắc phục để Huyện ủy, UBND và các cơ quan của huyện Hà Trung kịp thời có biện pháp khắc phục.

Bí thư Huyện ủy Hà Trung Lê Văn Dậu phát biểu tại buổi gặp mặt.

Nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, đồng chí Lê Văn Dậu, Bí thư Huyện ủy Hà Trung gửi lời chúc mừng đến các nhà báo, cơ quan báo chí của tỉnh, văn phòng đại diện và phóng viên thường trú các cơ quan báo chí và trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo đã đồng hành cùng huyện trong thời gian qua.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Hà Trung cũng làm rõ thêm một số nội dung phóng viên các cơ quan báo chí quan tâm, đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành tuyên truyền kịp thời, sâu rộng, có chất lượng những nhiệm vụ lớn mà huyện đã và đang triển khai, góp phần để huyện Hà Trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Phan Nga