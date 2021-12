Huyện Hà Trung có 24/25 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch năm 2021

Ngày 27-12, HĐND huyện Hà Trung khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ năm, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022 và xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ năm, HĐND huyện Hà Trung khóa XX.

Báo cáo của UBND huyện Hà Trung trình bày tại kỳ họp nêu rõ: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của huyện thực hiện trong bối cảnh cả nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, dịch bệnh ở đàn trâu, bò, thời tiết diễn biến phức tạp không thuận lợi cho sản xuất ngành nông nghiệp… song Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội của huyện phát triển và đạt kết quả tích cực. Theo đó có 24/25 chỉ tiêu chủ yếu được HĐND huyện quyết nghị đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 16,02%/kế hoạch (KH) 16%.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hà Trung khai mạc kỳ họp.

Nổi bật là trên lĩnh vực sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục có bước phát triển khá toàn diện; giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 1.194 tỷ đồng, đạt 101% KH, tăng 4,13% so cùng kỳ (CK). Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt hơn 70,1 nghìn tấn, đạt 100% KH, tăng 1,49% so CK. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp được đẩy mạnh, thực hiện KH tích tụ đất đai được 160 ha, đạt 100% KH tỉnh giao và 133,3% KH huyện giao. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 7.732 tỷ đồng, đạt 101% KH, tăng 18,12% so CK. Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ đạt 5.465 tỷ đồng, đạt 97% KH, tăng 16% so CK. Xuất khẩu đạt 148,757 triệu USD, bằng 335,76% so CK. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.269,4 tỷ đồng; trong đó, thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn theo chỉ tiêu dự toán huyện giao thực hiện 553,7 tỷ đồng, bằng 199,35% dự toán tỉnh giao và bằng 156,1% dự toán huyện giao. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), năm 2021 huyện có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 10 thôn đạt chuẩn NTM và 3 thôn NTM kiểu mẫu. Huyện có thêm 3 sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng 4 sao.

Đồng chí Trần Duy Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại kỳ họp.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác phòng, chống COVID-19 được triển khai, chỉ đạo thực hiện tích cực, đồng bộ, linh hoạt với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất số ca nhiễm, ca chuyển bệnh nặng, tử vong. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 của huyện giảm còn 1,64% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020) và còn 3,95% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025). Công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính được triển khai thực hiện nghiêm túc; chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính ngày càng được nâng lên; hoạt động thanh tra, tư pháp, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được tăng cường. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung, thông qua kết quả kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khoá XVIII.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo đã chỉ ra những hạn chế, khó khăn đó là: Có 1 chỉ tiêu chủ yếu không hoàn thành, đó là xây dựng xã an toàn thực phẩm. Còn chậm trễ trong xử lý dứt điểm các vi phạm lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi, hành lang đê điều tại một số xã, thị trấn; tiến độ thực hiện một số chương trình, dự án đầu tư trực tiếp còn chậm. Trong sản xuất nông nghiệp chưa có nhiều mô hình lớn, nổi bật. Các hoạt động dịch vụ về du lịch chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện. Việc thực hiện một số kết luận thanh tra ở một số xã còn chậm…

Toàn cảnh kỳ họp.

Báo cáo cũng đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND cũng đã nghe kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp; thảo luận các báo cáo, tờ trình, thông qua các nghị quyết.

Phan Nga