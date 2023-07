Hội LHPN tỉnh: Tặng quà cho thân nhân liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng quà cho thân nhân là vợ và con của 2 liệt sĩ: Vi Văn Nhất, cán bộ Đồn biên phòng Bát Mọt, xã Bát Mọt (Thường Xuân) và Vi Văn Luân, công an viên xã Pù Nhi (Mường Lát) đã hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ tấn công, trấn áp tội phạm ma túy. Đây là việc làm thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng quà cho vợ và con của hai liệt sĩ.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2023), sáng 14-7, Hội LHPN tỉnh đã đến thăm, tặng quà cho thân nhân là vợ và con của 2 liệt sĩ: Vi Văn Nhất, cán bộ Đồn biên phòng Bát Mọt, xã Bát Mọt (Thường Xuân) và Vi Văn Luân, công an viên xã Pù Nhi (Mường Lát) đã hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ tấn công, trấn áp tội phạm ma túy.

Đồng chí Hà Thị Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao qùa cho vợ và con của liệt sĩ Vi Văn Nhất.

Liệt sĩ Vi Văn Nhất, ở thôn Cạn, xã Bát Mọt (Thường Xuân) vốn có hoàn cảnh khó khăn với mẹ già, vợ không có việc làm cùng hai con thơ. Đồng chí đã hy sinh ngày 3-6-2019 trong khi làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm ma tuý. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, đến nay, vợ đồng chí Vi Văn Nhất là Lương Thị Chon đã được đặc cách làm giáo viên Trường Mầm non thị trấn Thường Xuân. Hai con nhỏ đang được Đồn Biên phòng Bát Mọt nhận chăm sóc, đỡ đầu đến năm 18 tuổi theo chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng”.

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao quà cho vợ liệt sĩ Vi Văn Luân.

Liệt sĩ Vi Văn Luân, ở khu 3 thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát có vợ là giáo viên tiếng Anh, dạy THCS. Hai người con hiện nay học lớp 10 và lớp 2, bố mẹ liệt sĩ làm nông nghiệp, thường xuyên ốm đau. Lúc gặp nạn, đồng chí Vi Văn Luân là công an chính quy tại xã Pù Nhi, được điều về huyện tham gia chuyên án ma tuý thuộc địa bàn xã Mường Lý và hy sinh đêm 6-2-2021.

Thay mặt cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh, đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã hỏi thăm sức khoẻ, công việc, tình hình học tập và cuộc sống của vợ, con của hai liệt sĩ Vi Văn Nhất và Vi Văn Luân. Đồng thời động viên, tặng quà cho thân nhân hai gia đình với mong muốn các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, lao động, chăm lo nuôi dạy các con trưởng thành. Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngô Thị Hồng Hảo khẳng định: Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Hội phụ nữ các cấp trong tỉnh vẫn luôn tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh xương máu để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Lê Hà