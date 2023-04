Hà Trung: Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý II-2023

Ngày 6-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hà Trung tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II-2023.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong quý I-2023, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, ngành cấp tỉnh, Hà Trung đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là: Toàn huyện đã gieo cấy lúa đông xuân và cây màu vụ xuân đạt 100% kế hoạch. Tích tụ thêm được 10 ha đất nông nghiệp; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 820 tấn, tăng 6,8%. Sản xuất công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp được triển khai tích cực, một số sản phẩm chủ lực tăng khá. Lĩnh vực giao thông, đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo, tiến độ, chất lượng công trình được nâng lên. Giá trị xuất khẩu ước đạt 22,756 triệu USD. Tổng thu ngân sách Nhà nước quý I-2023 ước đạt 685,528 tỷ đồng. Huyện đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), bồi thường GPMB, tái định cư và tiếp tục thực hiện giải quyết tồn đọng, thiếu sót trong quản lý đất đai, bồi thường GPMB...

Hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác Quốc phòng, an ninh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Nông thôn mới (NTM) được Ban chỉ đạo tập trung chỉ đạo các xã rà soát, hoàn thiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia xã, huyện NTM giai đoạn 2021-2025. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được chú trọng...

Đồng chí Lê Văn Dậu, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên những hạn chế, khó khăn, tồn tại, chỉ rõ nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp hiệu quả; tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tư duy và quyết liệt trong hành động để thực hiện tốt các nhiệm vụ của quý II-2023.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo đó, trong quý II, huyện tập trung phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội; tiếp tục kêu gọi đầu tư vào các cụm công nghiệp; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới, GPMB, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường. Thực hiện nhiệm vụ diễn tập phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn; các ban, ngành, các địa phương tiếp tục tập trung đẩy mạnh các nhiệm vụ đã đề ra, nhất là việc đánh giá thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá và tiến hành đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; công tác điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của bộ máy trong hệ thống chính trị.

Trang Hằng (Hà Trung)