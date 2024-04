Giao ban tiến độ dự án Đường dây 500 kV mạch 3

Sáng 9/4, Ban chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng đã họp giao ban trực tuyến tiến độ thực hiện dự án Đường dây 500 kV mạch 3, đoạn từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tiến độ GPMB và công tác thi công đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan dự hội nghị.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) có tổng chiều dài 519km, gồm 4 dự án thành phần. Tính đến ngày 8/4, công tác giải phóng mặt bằng cả 4 dự án đã đạt 100% vị trí móng cột và 252/503 khoảng néo – đạt 50%. Công tác thi công vị trí móng đã được triển khai đồng loạt trên toàn tuyến, đã có 512 vị trí hoàn thành đúc móng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã yêu cầu Chủ đầu tư là Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia tập trung tối đa cho dự án; đề nghị các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tích cực, chủ động trong công tác phối hợp, triển khai, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh; bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án.

Để hoàn thành đóng điện dự án theo đúng tiến độ được Thủ tướng Chính phủ giao, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đang quyết liệt đôn đốc các nhà thầu xây dựng tập trung nhân lực, máy móc sớm hoàn thành xây dựng móng cột và tổ chức thực hiện lắp dựng cột, rải căng dây theo đúng tiến độ cam kết. Theo đó, khẩn trương hoàn thành công tác chế tạo và vận chuyển đến công trường để lắp dựng đồng bộ. Phấn đấu đến 30/4 hoàn thành đúc móng, đến 30/5 hoàn thành dựng cột, đến 28/6 hoàn thành lắp đặt cách điện, phụ kiện; kéo dây và nghiệm thu, đóng điện vào ngày 29-30/06/2024.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo 9 địa phương có dự án đi qua và các bộ, ngành liên quan đã báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ được giao, như: công tác đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ thi công, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng... và những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong quá trình triển khai dự án.

Đại diện chủ đầu tư cũng cam kết tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực, máy móc thiết bị, bảo đảm tiến độ thi công để hoàn thành dựng cột, đóng dây toàn bộ dự án trước ngày 30/6, theo đúng yêu cầu mà Thủ tướng Chính phủ giao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cho biết: Đối với các vị trí đất ở mà chưa xây dựng công trình, tỉnh Thanh Hóa đang làm thủ tục đền bù đất để người dân nhận tiền; đối với các hộ lùi đất, hiện nay đã phê duyệt giá và đang tiến hành xây dựng lùi, bảo đảm tiến độ kéo dây. Đối với các hộ di chuyển toàn bộ nhà, đã làm phương án cho thuê nhà ở, đồng thời hoàn thiện thủ tục đền bù để đơn vị thi công có thể phá dỡ, lấy mặt bằng sạch, bảo đảm tiến độ kéo dây đối với các dự án đường dây 500kV đi qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đối với đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống, sau khi có Nghị định 27 ngày 6/3/2024 chủ đầu tư đã lập phương án sử dụng rừng tạm theo quy định. Tuy nhiên theo Nghị định 27, đối với các vị trí làm đường tạm qua rừng tự nhiên thì không được chặt đối với cây có đường kính từ 20cm trở lên. Như vậy, việc xác định hướng làm đường công vụ lên điểm thi công sẽ rất khó khăn. Do vậy, tỉnh Thanh Hóa đề nghị phải có phương án giải quyết. Thanh Hóa sẽ phối hợp, tạo điều kiện tối đa để nhà thầu tổ chức thi công thuận lợi.

Phát biểu kết luận giao ban, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá: Dự án vẫn còn tồn tại một số khó khăn, như: Nhiều địa phương chưa lập xong phương án bồi thường, hỗ trợ phần hành lang an toàn; một số nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị chậm hoặc có nguy cơ chậm tiến độ so với hợp đồng, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án. Tại nhiều địa phương không có máy ép cọc/đóng cọc công suất lớn nên phải huy động từ các vùng miền khác gây chậm tiến độ. Quá trình thi công, nhiều khó khăn đã tác động và làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các vị trí móng, cột... Bộ trưởng đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy cao độ tinh thần chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, sớm phê duyệt phương án bồi thường phần mặt bằng móng cột và hàng lang an toàn trong tháng 4/2024 để chủ đầu tư hoàn tất công tác bồi thường cho người dân, doanh nghiệp... Tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và các quy định của pháp luật; đặc biệt là những vị trí qua địa hình khó khăn, những vị trí thời gian qua ảnh hưởng bởi thời tiết, để bù tiến độ, bảo đảm hoàn thành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...

Khánh Phương