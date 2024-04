Làm tốt công tác chuẩn bị hội nghị tổng kết Cuộc vận động hỗ trợ nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông

Việc cấp đất ở và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông phải làm bằng tình cảm, trách nhiệm, lương tâm và một “trái tim nóng” để lo cho dân, làm cho dân, vì Nhân dân. Phải lo từ sớm, từ xa nhằm bảo đảm, an toàn tính mạng cho bà con Nhân dân đang sống lênh đênh sông nước. Nếu để đồng bào sinh sống trên sông bị thiệt hại đến tính mạng do thiên tai gây ra, chúng ta sẽ có lỗi với Nhân dân. Đây là tinh thần chỉ đạo mà đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chuyển tải đến các đại biểu dự hội nghị báo cáo tiến độ thực hiện việc cấp đất ở và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông, do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức ngày 8-9.