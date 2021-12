Đông ấm tình nguyện

Với những hoạt động cụ thể, thiết thực, chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2021” dù chưa được Tỉnh đoàn chính thức phát động vẫn đã và đang thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên...

Đoàn thanh niên xã Mường Mìn (Quan Sơn) ra quân làm đường giao thông nông thôn tại bản Luốc Làu.

Mới đây (sáng 5-12), tại bản Luốc Làu, xã Mường Mìn (Quan Sơn), Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện đã ra quân khởi động chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2021” với nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực như đổ bê tông đường giao thông nông thôn tại bản Luốc Làu với chiều dài 100m. Đồng chí Phạm Đức Lương, Bí thư Huyện đoàn, cho biết: “Công trình sau khi hoàn thành đã giúp bà con đi lại thuận tiện, giao thương hàng hóa, đồng thời góp phần đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương”.

Thời gian qua, chương trình “Đông ấm xứ Thanh” do Ban liên lạc đồng hương sinh viên Thanh Hóa tại 3 miền Bắc, Trung, Nam đã tổ chức nhiều chương trình tình nguyện ý nghĩa, thiết thực như “Áo ấm vùng cao” nhằm hỗ trợ áo ấm, đồng phục cho các em học sinh và áo ấm, chăn màn cho bà con Nhân dân các xã khó khăn; “Đồng hành cùng em tới trường” - hỗ trợ vở, đồ dùng học tập, đồ chơi, học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn vươn lên học tốt; “Phát thuốc miễn phí” - tặng túi thuốc thông dụng giúp bà con không có điều kiện thường xuyên tiếp xúc với các dịch vụ y tế phòng tránh được các bệnh cơ bản; “Tết với bản làng” - hỗ trợ người dân các phần quà tết để bà con có một cái tết ấm áp hơn. Đây là những chương trình được phát động từ năm 2010 và đã triển khai rộng khắp ở các huyện miền núi như: Bá Thước, Lang Chánh, Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn. Qua đó, đã tổ chức quyên góp và trao tặng hàng trăm nghìn chiếc áo ấm, đồ dùng học tập, sách vở; cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí; các suất học bổng, suất quà tết cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi.

Gắn với chương trình “Tình nguyện mùa đông”, hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cộng đồng” và chương trình “Tuổi trẻ vì an sinh xã hội”, nhiều đơn vị, tổ chức, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Điển hình như vừa qua đoàn thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp với đoàn xã Cẩm Châu (Cẩm Thủy), đoàn thanh niên Công an huyện tổ chức lắp đặt công trình khu vui chơi dành cho các em thiếu nhi với tổng trị giá trên 10 triệu đồng; đồng thời trao tặng 10 suất quà và chăn bông cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Cẩm Châu. Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Bùi Văn Hợp, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh, cho biết: “Những hộ gia đình và các em thiếu nhi được tổ chức đoàn tặng quà trong dịp này đều là những mảnh đời có hoàn cảnh hết sức khó khăn, như hộ bà Trương Thị Hoạt, xã Cẩm Châu dù tuổi cao, sức yếu nhưng điều kiện kinh tế khó khăn bà vẫn phải vất vả, lam lũ nuôi 3 cháu nội còn nhỏ, trong đó 2 cháu bị khuyết tật bẩm sinh.

Chương trình “Tình nguyện mùa đông” là một trong các chương trình thanh niên tình nguyện có quy mô toàn quốc được Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn triển khai hàng năm. Năm 2021, chương trình được các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện gắn với thực hiện các phong trào như: “Vì sức khỏe cộng đồng”, “Vì an sinh xã hội”... Với các hoạt động, như: Quyên góp quần áo, chăn ấm, lương thực, thực phẩm, đồ dùng cá nhân, dụng cụ học tập... để hỗ trợ trẻ em tại các xã khó khăn; tham gia tu sửa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm; thăm hỏi, động viên, tặng quà cho thanh, thiếu nhi, các gia đình chính sách và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho bà con nông dân; xây dựng các công trình thanh niên ở nông thôn; khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân... Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, tại chương trình “Tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện 2021” do Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức tại thị trấn Phong Sơn (Cẩm Thủy), đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nhấn mạnh: Đây là chương trình hằng năm, chung sức giúp đỡ thanh niên, thiếu nhi và Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít người có dân số dưới 10.000 người. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn kêu gọi đông đảo các đoàn viên, hội viên, thanh niên tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, xung kích, tình nguyện với các hoạt động thiết thực và cụ thể để chăm lo, hỗ trợ người dân và thanh, thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đang phải chung sức vượt qua đại dịch COVID-19, hơn lúc nào hết, mỗi bạn trẻ hãy thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những bước chân tình nguyện vì cộng đồng cùng nhiều công trình, phần việc tình nguyện đến với người dân và thanh, thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn”.

Với những hoạt động cụ thể, thiết thực, chương trình “Tình nguyện mùa đông 2021” đã và đang trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo bền vững tại các địa phương trên địa bàn. Để chương trình tiếp tục có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được sự quan tâm của nhiều cá nhân, đơn vị, tập thể, các cấp bộ đoàn đã và đang quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm huy động các nguồn lực xã hội chung tay, góp sức để chia khó với đồng bào vùng cao.

Bài và ảnh: Lê Phượng