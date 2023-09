Đẩy nhanh tiến độ các dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu

Chiều 21-9, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì buổi làm việc với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) về Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung bộ.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa AFD và UBND tỉnh Thanh Hóa.

Cùng dự có đại diện các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh của Thanh Hóa; đại diện các chủ đầu tư 5 tiểu dự án. Đoàn công tác của AFD do ông Herve’ Conan, Giám đốc AFD Việt Nam làm trưởng đoàn.

Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ gồm 5 tiểu dự án: Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình có tổng mức đầu tư 33,56 triệu Euro (vốn vay AFD 27,31 triệu Euro); tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hoàng Mai, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An có tổng mức đầu tư hơn 31 triệu Euro (vốn vay AFD hơn 24 triệu Euro); tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị tại huyện Thạch Hà và Hương Khê tại tỉnh Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư hơn 59 triệu Euro (vốn vay AFD hơn 25 triệu Euro).

Đại diện UBND thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) báo cáo sơ bộ tình hình triển khai dự án trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, các chủ đầu tư, các địa phương thực hiện tiểu dự án đã báo cáo sơ bộ tiến độ thực hiện các dự án hiện nay. Đồng thời thảo luận về một số khó khăn, vướng mắc và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiểu dự án trong thời gian tới, kiến nghị về việc điều chỉnh, gia hạn thời gian thực hiện dự án.

Ông Herve’ Conan, Giám đốc AFD Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

“Công tác phối hợp giữa các địa phương, chủ đầu tư và AFD được thực hiện rất nhịp nhàng. Những hạng mục thuộc các tiểu dự án rất được người dân địa phương mong mỏi chờ đợi, do đó AFD rất mong muốn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các bước tiến hành thủ tục đầu tư để các địa phương triển khai thi công các hạng mục công trình sớm nhất. AFD hi vọng các hạng mục hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo sẽ được thực hiện tốt. Sau chuyến công tác, AFD sẽ lập bản ghi nhớ, thiết lập các mốc thực hiện công việc gửi tới các địa phương và hi vọng sự phối hợp tích cực hơn nữa trong thời gian tới.”

