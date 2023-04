Đảm bảo ANTT, ATGT cho người dân và du khách

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2023 là một sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng với sự tham gia của nhiều đại biểu và hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh.

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các đại biểu, người dân và du khách Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động gần 900 cán bộ có mặt tại TP Sầm Sơn để làm nhiệm vụ bảo đảm ATGT, ANTT và PCCC.

Từ sáng sớm, lực lượng làm nhiệm vụ ANTT tại các địa phương đi tuần tra đảm bảo ANTT tại các khu vực công cộng.

Tại các tuyến đường từ QL1, QL47, Đại lộ Nam Sông Mã, TP Sầm Sơn, lực lượng cảnh sát đã ra quân tại các chốt dọc tuyến đường để đảm bảo ANTT, ATGT.

Lực lượng cảnh sát tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ, người phân luồng, điều tiết giao thông

... hướng dẫn Nhân dân không đi vào khu vực đường cấm theo quy định của Ban tổ chức.

Cảnh sát cơ động chuẩn bị cho nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại lễ kỷ niệm...

... giữ an ninh trật tự khu vực tổ chức lễ kỷ niệm.

Ai cũng nêu cao tinh thần thực hiện nhiệm vụ để lễ kỷ niệm diễn ra thành công, an toàn.

Nhóm PV CT-XH