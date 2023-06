Chủ động các phương án để kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT diễn ra an toàn, công bằng, đúng quy chế và đạt kết quả cao

Đi kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 tại các điểm thi Trường THPT Lương Đắc Bằng (Hoằng Hoá) và Trường THPT Hậu Lộc 2 (Hậu Lộc), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị Ban Chỉ đạo thi của các địa phương cần chủ động các phương án nhằm xử lý kịp thời đối với những tình huống có thể xảy ra, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, chính xác, công bằng, khách quan, đúng quy chế, đạt kết quả cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng kiểm tra tra công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại điểm thi Trường THPT Lương Đắc Bằng (Hoằng Hoá).

Chiều 8-6, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các thành viên trong đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại các điểm thi Trường THPT Lương Đắc Bằng và Trường THPT Hậu Lộc 2.

Lãnh đạo huyện Hoằng Hóa báo cáo nhanh công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

Lãnh đạo huyện Hậu Lộc báo cáo nhanh công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, huyện Hoằng Hóa có 2.453 thí sinh đăng ký dự thi tại 4 hội đồng thi với 105 phòng thi. Huyện Hậu Lộc có 1.929 thí sinh tại 4 hội đồng thi với 82 phòng thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT huyện Hoằng Hóa.

Qua kiểm tra thực tế, Ban Chỉ đạo thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT huyện Hoằng Hóa và huyện Hậu Lộc đã chỉ đạo các ngành liên quan xây dựng phương án, bố trí lực lượng coi thi, thanh tra, bảo vệ phục vụ kỳ thi. Đồng thời các Hội đồng thi đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất như: Bố trí các phòng thi; phòng làm việc của Hội đồng thi; công tác ăn ở cho cán bộ coi thi; công tác y tế, an ninh trật tự, an toàn giao thông và những điều kiện cần thiết khác cho việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT được diễn ra an toàn, đạt kết quả cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại điểm thi Trường THPT Lương Đắc Bằng (Hoằng Hoá).

Tại các nơi đến kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT huyện Hoằng Hóa và huyện Hậu Lộc trong việc chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức kỳ thi.

Đồng chí nhấn mạnh: Đây là kỳ thi tuyển sinh có ý nghĩa quan trọng đối với các em học sinh THCS. Do đó, Ban Chỉ đạo thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT huyện Hoằng Hóa và huyện Hậu Lộc cần chỉ đạo các Hội đồng thi cần chủ động có các phương án xử lý kịp thời đối với những tình huống có thể xảy ra. Cần có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi từ khâu sao in, vận chuyển đề thi đến quá trình coi thi và lưu giữ bài thi. Đồng thời, tăng cường bố trí lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các Hội đồng thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại điểm thi Trường THPT Hậu Lộc 2 (Hậu Lộc).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cũng yêu cầu các cán bộ, giáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy chế thi và tuyệt đối không được chủ quan trong quá trình làm nhiệm vụ. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, các cán bộ coi thi thường xuyên lưu ý, nhắc nhở các thí sinh chấp hành đúng quy chế thi đã được phổ biến. Tuy nhiên cũng cần tạo tâm lý yên tâm, thoải mái cho các thí sinh làm bài thi được tốt nhất, để kỳ thi diễn ra an toàn, chính xác, công bằng, khách quan, đúng quy chế, đạt kết quả cao.

Trần Thanh