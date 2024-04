[Cập nhật] - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 30: Đánh giá tình hình quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024

Sáng 5/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã diễn ra, để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng và các Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu

Khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Quý I năm 2024, trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, với tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, đạt nhiều kết quả rất quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Nổi bật là: Kinh tế tăng trưởng cao và khá đồng đều trong các khu vực; tốc độ tăng trưởng (GRDP) quý I của tỉnh đạt 13,15%, đứng thứ 3 cả nước và đứng đầu trong nhóm các tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước. Các lĩnh vực sản xuất đều có bước phát triển, trong đó sản xuất nông nghiệp tăng trưởng cao và khá toàn diện; sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh; hoạt động du lịch diễn ra sôi động, tổng doanh thu du lịch tăng cao, dịch vụ vận tải tăng mạnh; giá trị xuất khẩu tăng 40,1%, thu ngân sách nhà nước tăng 31,5% so với cùng kỳ. Công tác giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng có chuyển biến tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu khai mạc hội nghị.

Văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ; đã tổ chức cho Nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm và có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên; đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong cả hệ thống chính trị, trong Nhân dân tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tuy nhiên, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2024 vẫn còn những hạn chế, một số vấn đề đang là những khó khăn, thách thức lớn.

Nhấn mạnh vai trò tầm quan trọng của Hội nghị lần thứ 30, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ báo cáo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị và xuất phát từ tình hình thực tiễn của tỉnh, cũng như từ các ngành, lĩnh vực, địa bàn nơi công tác để tham gia thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình quý I năm 2024. Đối chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm, chỉ rõ những kết quả, thành tích nổi bật đã đạt được, nhất là những yếu tố tích cực, yếu tố mới xuất hiện. Trong quá trình thảo luận, cần tập trung phân tích, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan và những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc, bứt phá để về đích, quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Những kết quả đạt được trong quý I là rất phấn khởi, song đây mới chỉ là kết quả bước đầu, nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta trong quý II và 9 tháng còn lại của năm 2024 còn rất lớn.

Trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra trong quý II và 9 tháng còn lại của năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tham gia cụ thể vào 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II được nêu trong báo cáo, bảo đảm sát với thực tiễn, có tính khả thi cao.

Trong đó, cần tập trung phân tích, làm rõ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để khởi công các dự án mới theo kế hoạch; các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát huy tối đa công suất, tăng sản lượng, nâng cao giá trị sản xuất...

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: “Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”; vì vậy đề nghị các đồng chí nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là các biện pháp khắc phục tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, nhũng nhiễu, quan liêu khi thực thi công vụ”.

Từng đồng chí tham dự hội nghị, nhất là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tham gia thảo luận tích cực, tâm huyết, trọng tâm, không chỉ góp phần vào thành công của hội nghị, mà còn có tác động làm chuyển biến tình hình của tỉnh.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng trình bày báo cáo tóm tắt kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023.

Ngay sau bài phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023.

GRDP đứng thứ 3 cả nước và cao nhất quý I kể từ năm 2020 đến nay

Trong quý I, trước bối có nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực, với tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”. Cùng với đó là sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, nên kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I năm 2024 ước đạt 13,15%, đứng thứ 3 cả nước và cao nhất quý I kể từ năm 2020 đến nay. Trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,56%; công nghiệp - xây dựng tăng 22,23%; dịch vụ tăng 5,42%; thuế sản phẩm tăng 3,43%.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã hoàn thành thu hoạch vụ Đông với sản lượng ước đạt 63,7 nghìn tấn, bằng 94,9% kế hoạch; vụ Xuân gieo trồng được 182,6 nghìn ha, bằng 95,6% kế hoạch. Lâm nghiệp phát triển theo hướng bền vững; đã trồng mới được 2.430 ha rừng tập trung, bằng 24,3% kế hoạch, tăng 6,8% so với cùng kỳ.

Trong quý I, có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 7 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 13 đơn vị cấp huyện và 363 xã đạt chuẩn NTM, 97 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 23 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có thêm 15 sản phẩm được xếp hạng OCOP 3 sao cấp tỉnh, nâng tổng số sản phẩm OCOP cấp tỉnh lên 479 sản phẩm.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh, chỉ số sản xuất công nghiệp quý I ước tăng 20% so với cùng kỳ. Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề truyền thống phát triển ổn định. Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, chất lượng công trình xây dựng được tăng cường. UBND tỉnh đã phê duyệt 2 quy hoạch phân khu xây dựng trong Khu kinh tế Nghi Sơn (Khu công nghiệp số 11 và 16).

Cũng trong quý, các lĩnh vực thuộc ngành dịch vụ phát triển khá với doanh thu bán lẻ hàng hóa và một số lĩnh vực dịch vụ ước đạt 45.857 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt 1.376,5 triệu USD, tăng 40,1%, là mức tăng cao nhất trong 4 năm thực hiện kế hoạch 2021-2025; giá trị nhập khẩu ước đạt 2.257,5 triệu USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch diễn ra sôi động; toàn tỉnh ước đón 2,5 triệu lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch ước đạt 2,408,5 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước tăng cao so với dự toán và cùng kỳ, ước đạt 13.356 tỷ đồng, bằng 37,6% dự toán và tăng 31,5% so với cùng kỳ. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 31.681 tỷ đồng, bằng 23,5% kế hoạch, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Đến ngày 29/3 đã thu hút được 30 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 6 dự án FDI), gấp 2,14 lần so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 3.539 tỷ đồng và 62 triệu USD.

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 do tỉnh quản lý được giao chi tiết ngay từ đầu năm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Đến ngày 22/3 toàn tỉnh đã giải ngân được 2.058,3 tỷ đồng, bằng 16,1% kế hoạch, cao hơn 4,5% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ. Tỉnh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ thí sinh dự thi đoạt giải và xếp thứ 4 về số lượng thí sinh đoạt giải nhất tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân được cải thiện.

Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đã hoàn thành chỉ tiêu giao nhận quân năm 2024. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực; hệ thống thể chế, quy chế, quy định, cơ chế, chính sách, quy hoạch tiếp tục được bổ sung, sửa đổi, ban hành mới, ngày càng hoàn thiện...

Báo cáo cũng đã nêu lên những tồn tại, hạn chế liên quan đến việc phát triển các ngành kinh tế, vấn đề đầu tư và phát triển doanh nghiệp... và đề ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong quý II nhằm tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ sáng tạo, hiệu quả các mục tiêu đã đề ra trong năm 2024.

Nhóm PV