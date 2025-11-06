Gần 35 nghìn cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Chiều 6/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và các đại biểu dự hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đại biểu dự hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 281 điểm cầu các ban, sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các xã, phường.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu Tỉnh ủy kết nối trực tuyến đến 281 điểm cầu các ban, sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các xã, phường trên địa bàn tỉnh với sự tham dự của 34.861 cán bộ, đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh: Thời gian qua, việc học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương đã và đang được các cấp ủy trong tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy một số đơn vị vẫn còn biểu hiện làm qua loa, chưa kiên trì, chưa bám chắc văn kiện, dẫn đến việc nắm bắt nội dung chưa sâu, vận dụng vào thực tiễn chưa hiệu quả.

Muốn khắc phục được hạn chế trong khâu tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng việc nghiên cứu, học tập, quán triệt là bước đầu tiên, quan trọng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị các báo cáo viên tập trung quán triệt, triển khai những nội dung trọng tâm, cốt lõi của các văn bản, liên hệ với thực tiễn, làm rõ những khó khăn, hạn chế còn tồn tại trên các lĩnh vực và nội dung các văn bản đề cập.

Các đại biểu tham gia hội nghị phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu các nội dung mà báo cáo viên quán triệt, đồng thời chủ động nghiên cứu, học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, địa phương, đơn vị mình.

Đặc biệt, cần gắn các nội dung quán triệt tại hội nghị này với quá trình xây dựng, hoàn thiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy khóa mới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh cần khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới của Trung ương đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên quán triệt nội dung về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong tình hình mới.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng trình bày các chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương về công tác cán bộ, sinh hoạt chi bộ...

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến quán triệt các văn bản mới của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động công vụ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm quán triệt các văn bản mới của Trung ương về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng quán triệt các văn bản mới của Trung ương về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân...

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới của 3 nghị quyết, 3 chỉ thị, 6 kết luận, 2 quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đây là những vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực an ninh năng lượng, y tế, giáo dục đào tạo; việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; quy định phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh nêu rõ: Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản, kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, đơn vị trong thời gian tới.

Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong quá trình triển khai thực hiện, đưa chủ trương của Đảng nhanh chóng vào cuộc sống.

Cùng với việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương chỉ đạo cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, các chương trình, kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị; có sự phân công, phân nhiệm và lộ trình triển khai rõ ràng, bảo đảm sát thực tiễn, khả thi trong tổ chức thực hiện.

Trong đó, cụ thể hóa 3 nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị về an ninh năng lượng, giáo dục đào tạo và y tế... nhằm thực hiện mục tiêu “phấn đấu Thanh Hóa trở thành trung tâm năng lượng của cả nước”. Tập trung đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân trên địa bàn tỉnh; đổi mới mạnh mẽ quản lý, quản trị giáo dục trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng mục tiêu phát triển đến năm 2030, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Cùng với đó, cần xác định “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân là mục tiêu, là động lực, là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và mọi người dân”, cần đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để đẩy mạnh phong trào toàn dân chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng văn hóa sức khỏe.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh nêu rõ: Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, cùng với việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2025. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 sát với thực tiễn, đảm bảo khả thi, có tầm nhìn, tư duy phát triển mới, gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

