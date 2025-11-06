Lan toả những hình ảnh đẹp, “phủ xanh” thông tin tích cực

Sáng 6/11, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch Tỉnh ủy (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy) chủ trì hội nghị giao ban của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình hoạt động, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Dự hội nghị có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Đào Xuân Yên đã trình bày báo cáo việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, thông báo Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; báo cáo kết quả nổi bật hoạt động Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy.

Theo báo cáo, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đã đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, Ban Chỉ đạo tổ chức và phát động hưởng ứng tham gia có hiệu quả cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Kịp thời chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 các đảng ủy trực thuộc, Ban Công tác 35 xã, phường quan tâm, thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng; thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả các fanpage Facebook, Zalo. Thành lập tổ cộng tác viên để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chia sẻ, lan toả thông tin, bài viết tích cực trên không gian mạng.

Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy thường xuyên định hướng thông tin, biện pháp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông qua các nhóm để các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (cũ), Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, Ban Công tác 35 các xã, phường truyền lệnh đấu tranh phản bác đến hệ thống cộng tác viên ở cơ sở, phối hợp thực hiện nhiệm vụ chia sẻ thông tin tích cực, bài viết đấu tranh đảm bảo thống nhất, đồng bộ.

Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin sai sự thật, xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng.

10 tháng năm 2025, phát hiện, gọi hỏi, đấu tranh, yêu cầu 156 trường hợp gỡ bỏ tin, bài viết có nội dung sai sự thật, xấu độc trên mạng xã hội. Trong đó, đã củng cố tài liệu, xử phạt vi phạm hành chính 26 trường hợp; gọi hỏi, răn đe, yêu cầu bóc gỡ bài viết, cam kết không tái phạm đối với 130 trường hợp...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thời gian qua; đồng thời chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ: Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm. Đây là công việc vừa có tính chuyên trách, nhưng cũng vừa có tính định lượng, đòi hỏi sự nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên, phải thấy được trách nhiệm của mình trong việc lan toả các thông tin, bài viết, hình ảnh tích cực và đấu tranh, phản bác với những thông tin sai sự thật, xấu độc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy thành lập ngay tiểu ban và tổ chuyên gia theo quy định. Hằng tháng phải xác định các “mũi chiến đấu” và chọn những vấn đề định hướng tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác, các quan điểm sai trái, thù địch. Chỉ đạo phân công rõ người, rõ việc và phải xây dựng các biểu đồ công việc, tiến độ công việc và phải có chỉ tiêu cụ thể.

Cùng với đó phải thường xuyên duy trì chế độ giao ban của Ban Chỉ đạo và các tiểu ban để đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và tập trung giải quyết.

Tích cực lan toả những hình ảnh đẹp, “phủ xanh” thông tin tích cực, đồng thời thường xuyên rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi tung tin sai sự thật, ngăn chặn, bỏ gỡ những thông tin xấu, độc.

Ban Công tác 35 xã, phường kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường công tác phối hợp, năng lực dự báo, định hướng tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh ngăn chặn, xử lý tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc, các quan điểm sai trái thù địch.

Chỉ đạo xây dựng, phát huy vai trò của các kênh truyền thông, mạng xã hội của cơ quan, địa phương, đơn vị của cá nhân cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong việc “phủ xanh” thông tin tích cực, pha loãng, giảm tác động ảnh hưởng của thông tin tiêu cực, xấu độc trên không gian mạng...

