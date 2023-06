Cẩm Thủy: Cải cách hành chính năm 2022 xếp loại xuất sắc

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Cẩm Thủy đạt được những kết quả tích cực, có 14/27 chỉ tiêu theo Nghị quyết đại hội đạt và vượt kế hoạch. Cải cách hành chính năm 2022 đứng thứ 7/27 huyện, thị xã, thành phố), tăng 5 hạng so với năm 2021; trong 2 năm (2021 và 2022) huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Toàn cảnh hội nghị.

Ngày 29-6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Thủy tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Thủy phát biểu khai mạc hội nghị.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra 3 chương trình trọng tâm (Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển du lịch; Chương trình tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng); 2 khâu đột phá (Tập trung mọi nguồn lực, chủ động thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, theo hướng hiện đại. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.) Nghị quyết đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực để phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục - y tế, giữ vững quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Cao Văn Vượng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Thủy trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ.

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cụ thể hóa những định hướng lớn trong nghị quyết đại hội thành các chương trình, kế hoạch để sớm đưa nghị quyết vào thực tiễn. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đã thể hiện được quyết tâm cao, có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt trên các mặt công tác. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Các đồng chí đồng chủ trì hội nghị.

Kết quả đạt được khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đến nay có 14/27 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra theo từng năm và cho cả nhiệm kỳ đã đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2023 ước đạt 5,7%. Tổng vốn đầu tư ước đạt 5.540 tỷ đồng, bằng 55,4% mục tiêu Nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 50,04 triệu đồng, tăng 11,99 triệu đồng so với năm 2020. Toàn huyện đầu tư xây dựng mới 333 công trình với tổng mức đầu tư 1.621,41 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 356,02 tỷ đồng, nhiều chỉ tiêu thực hiện tốt. Cải cách hành chính năm 2022 xếp loại xuất sắc (đứng thứ 7/27 huyện, thị xã, thành phố), tăng 5 hạng so với năm 2021.

Đồng chí Lê Viết Hoài, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy gợi ý thảo luận.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được cả hệ thống chính trị và Nhân dân tập trung thực hiện; đến nay đã đạt 4/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; 10/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 62,5% kế hoạch; có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tiêu chí xã nông thôn mới đạt bình quân 12,1 tiêu chí/xã…

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ; giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, thể thao đạt kết quả cao; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân ổn định. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực; nhiều khó khăn, vướng mắc đã được giải quyết; nhiều hạn chế, khuyết điểm tại các ngành, địa phương, đơn vị đã được chỉ đạo khắc phục. Đặc biệt, trong 2 năm (2021 và 2022) Đảng bộ huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; UBND huyện được UBND tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện thắng lợi các mục tiêu từ nay đến hết năm 2025.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Đồng thời dự báo khả năng thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu; trong đó có 16 chỉ tiêu dự báo vượt kế hoạch, 7 chỉ tiêu dự báo hoàn thành và 4 chỉ tiêu dự báo phải nỗ lực, phấn đấu cao mới có thể hoàn thành.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát huy kết quả nổi bật đạt được, nửa nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Cẩm Thủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết, xây dựng và triển khai kế hoạch với các giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt, khó đạt theo mục tiêu Nghị quyết đại hội. Đồng thời, duy trì và nâng cao các chỉ tiêu đã đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đại hội. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, tính chủ động, sáng tạo, hiệu quả làm việc của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để thu hút đầu tư vào huyện; phối hợp giải quyết có hiệu quả những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tập trung cao độ cho nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh. Siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền. Phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đã đề ra; phấn đấu đến năm 2025 huyện Cẩm Thủy đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Thủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tổ chức cơ sở đảng và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị 2 tổ chức cơ sở đảng và 3 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

Trần Hằng