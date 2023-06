Bộ Công an phát động Giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023- 2025

Công an các đơn vị, địa phương, cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và thể lệ Giải báo chí với nhiều hình thức, nhiều kênh thông tin để mỗi nhà báo, phóng viên, cộng tác viên, cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm, hưởng ứng và tích cực tham gia.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 8-6, Bộ Công an tổ chức hội nghị gặp mặt các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam và phát động Giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023- 2025. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa có Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Thanh Hóa; Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; lãnh đạo các phòng thuộc Công an tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Công an đã báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa Bộ Công an với các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí thời gian qua. Theo đó, công tác phối hợp giữa Bộ Công an với các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí có bước phát triển mới, thực sự là mối quan hệ bền chặt, kề vai sát cánh, có ý nghĩa rất tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả hai bên.

Các cơ quan chức năng của Bộ Công an và các cơ quan báo chí đã phối hợp chặt chẽ, phản ánh kịp thời, sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an; kịp thời phát hiện, phản ánh xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm, các hoạt động tội phạm; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; phục vụ hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, các cơ quan truyền thông, báo chí đã có nhiều bài viết, phóng sự về những chiến công xuất sắc và hình ảnh người sĩ CAND; tuyên truyền những mô hình, điển hình tiên tiến về ANTT, những cá nhân, gương người tốt, việc tốt, chiến sĩ Công an dũng cảm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội...

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, Bộ Công an cũng đã phát động Giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023- 2025.

Theo đó, tác phẩm tham dự giải cần tập trung thể hiện các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân (CAND) Việt Nam. Phản ánh đậm nét truyền thống của lực lượng CAND Việt Nam; sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước với CAND; những thành tích, chiến công nổi bật, sự đóng góp của lực lượng CAND trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng; những khó khăn, vất vả thách thức của lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ. Phản ánh vai trò, sự đóng góp tích cực và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa CAND với Quân đội Nhân dân, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương…

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa.

Loại hình tác phẩm tham dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Các thể loại, gồm bài nghiên cứu, phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phim tài liệu, bản tin… Đối tượng tham dự giải là tất cả các nhà báo, cộng tác viên, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động đến hết ngày 30-4-2025 (theo dấu bưu điện). Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: Cục Truyền thông CAND (Phòng 3, SĐT 0904149596; 0902821791), số 01 Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Địa chỉ Email: giaibaochibca2023@gmail.com.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và trân trọng cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan quản lý báo chí và các thế hệ nhà báo lão thành, những người làm công tác báo chí trên toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những nỗ lực, thành tích đã đạt được trong thời gian qua của các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan thông tấn, báo chí và đội ngũ những người làm công tác báo chí trong và ngoài lực lượng CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp hỗ trợ của các cơ quan quản lý, các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền và định hướng tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Bộ Công an liên quan đến công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND, nhất là việc thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Để Giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023- 2025 đạt được kết quả tốt nhất, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn Công an các đơn vị, địa phương, cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và thể lệ giải với nhiều hình thức, nhiều kênh thông tin để mỗi nhà báo, phóng viên, cộng tác viên, cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm, hưởng ứng và tích cực tham gia. Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương sẵn sàng tạo mọi điều kiện, giúp đỡ, hỗ trợ các nhà báo, phóng viên, biên tập viên và Nhân dân trong quá trình tác nghiệp thực tế tại cơ sở. Đối với các thành viên của Ban Tổ chức giải, nhất là đơn vị thường trực phải luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, qua đó lựa chọn, đánh giá khách quan các tác phẩm dự thi có giá trị hay, đạt giải để biểu dương, khen thưởng và công bố, trao giải theo đúng thời gian quy định.

