{title} Bộ CHQS tỉnh sẵn sàng ứng phó với mưa lớn Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên từ chiều tối và đêm ngày 25-9-2023 khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trong đó có tỉnh Thanh Hóa. Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ" và bảo đảm kịp thời cơ động ứng phó các tình huống. Quán triệt Công điện của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực ở các cấp và thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình vùng áp thấp, diễn biến của mưa, lũ trên địa bàn; chủ động rà soát, bổ sung, điều chỉnh các phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sát tình hình thực tế, địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Bộ CHQS tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ" và bảo đảm kịp thời cơ động ứng phó các tình huống, không để bị động, bất ngờ; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng, trang bị, nhất là các đơn vị đóng quân trên địa bàn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt phải có phương án sơ tán người và tài sản. Mặt khác, chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương sẵn sàng giúp Nhân dân sơ tán đến nơi an toàn khi có tình huống. Đi liền với đó, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các địa phương ven biển nắm tình hình tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi, thông báo cho các chủ phương tiện trên biển biết vị trí, diễn biến, hướng đi của áp thấp để chủ động phòng tránh; quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi, giữ vững thông tin liên lạc với các phương tiện đang hoạt động trên biển. Đồng thời tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, chỉ đạo thực hiện tốt mọi mặt, có các biện pháp để sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, trong đó tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm. Ban CHQS huyện Mường Lát sẵn sàng phương tiện, thiết bị phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Trần Thanh

