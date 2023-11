Báo Thanh Hóa có một tác phẩm đoạt giải Báo chí về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong CAND

Nhóm tác giả của Báo Thanh Hóa và Phòng Công tác Đảng, Công tác chính trị Công an tỉnh có 1 tác phẩm đoạt giải khuyến khích Giải Báo chí về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong CAND.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho nhóm tác giả, tác giả đoạt giải khuyến khích.

Chiều 10/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông Công an nhân dân (CAND) trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” và tổng kết trao Giải báo chí về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022-2023 trong CAND.

Dự tọa đàm có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại buổi lễ, sau khi tổ chức thành công buổi toạ đàm với chủ đề “Phát huy vai trò báo chí, truyền thông CAND trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao 197 tập thể, cá nhân đã có bài viết, tác phẩm hưởng ứng Giải báo chí về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022-2023 trong CAND.

Theo đó, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư năm 2022-2023, Bộ Công an đã phát động Giải báo chí về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư năm 2022-2023 trong CAND. Từ ngày 13/8 đến ngày 24/8/2023, Ban Giám khảo đã tổ chức chấm các tác phẩm dự thi có chất lượng được sơ loại từ gần 200 tác phẩm dự thi. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Đặc biệt, 2 giải A, 3 giải B, 6 giải C, 10 giải Khuyến khích cho tác giả và nhóm tác giả.

Nhóm tác giả của Báo Thanh Hóa và Công an tỉnh Thanh Hoá được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc tại Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư năm 2022-2023 trong CAND.

Tham dự giải, nhóm tác giả Quốc Hương – Thu Vui – Thái Thanh của Báo Thanh Hóa và Phòng Công tác Đảng, Công tác chính trị Công an tỉnh Thanh Hoá đoạt giải Khuyến khích với loạt bài phóng sự điều tra “Trục lợi đất công, không thoát kết đắng” gồm 3 kỳ, đăng tải từ ngày 24-26/7/2023 trên Báo Thanh Hóa hàng ngày và Báo Thanh Hóa điện tử.

Tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đã trao giải thưởng và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải.

Thái Thanh (Công an tỉnh)