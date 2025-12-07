Thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 07/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Toàn cảnh hội nghị.

Các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành hiệp thương thỏa thuận bằng hình thức biểu quyết với 100% đại biểu có mặt tại hội nghị thống nhất: Tổng số ĐBQH được bầu là 17 đại biểu; trong đó, có 9 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương; 8 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Đối với 9 đại biểu địa phương, dự kiến số lượng người ứng cử là 37; định hướng gồm 1 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt, 2 đại biểu là đại biểu chuyên trách; ưu tiên đại biểu trong các lĩnh vực: Khoa học - công nghệ, y tế, đại biểu có kinh nghiệm thực tiễn, tâm huyết tham gia ĐBQH, ưu tiên giới thiệu đại biểu trẻ, đại biểu là nữ.

Đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thống nhất cao về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 là 85 đại biểu trên tổng số dự kiến 242 người ứng cử.

Theo cơ cấu định hướng, Cơ quan Đảng cấp tỉnh có 8 đại biểu ứng cử; cơ quan HĐND: 15 đại biểu; UBND tỉnh 5 đại biểu; Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội 6 đại biểu; khối sở, ngành cấp tỉnh 11 đại biểu; đơn vị sự nghiệp 1 đại biểu; khối doanh nghiệp 1 đại biểu; khối xã, phường 27 đại biểu và đại biểu thuộc các thành phần khác 11 đại biểu.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, cho biết: Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đại biểu hiệp thương biểu quyết số ĐBQH, đại biểu HĐND được bầu.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh khẳng định: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất có vai trò đặc biệt quan trọng, là bước khởi đầu mang tính tiền đề để dự kiến đưa ra cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 của tổ chức chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang Nhân dân, cơ quan Nhà nước cùng cấp tỉnh và của đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, các đơn vị hành chính cấp xã. Kết quả đạt được hôm nay là cơ sở quan trọng để các bước tiếp theo của quy trình hiệp thương được triển khai thuận lợi, chặt chẽ, bảo đảm tính đại diện, tính khách quan, đúng pháp luật của quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử.

Ngay sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ khẩn trương hoàn thiện Biên bản hội nghị và gửi đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Bầu cử tỉnh, thường trực HĐND tỉnh theo đúng thời gian quy định.

Hoài Linh