Thọ Xuân triển khai Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn không ma túy

Sáng 31/10/2024, Huyện uỷ Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị triển khai Đề án xây dựng “Xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma túy” trên địa bàn huyện Thọ Xuân, giai đoạn 2024 - 2025.

Toàn cảnh hội nghị.

Thời gian qua, huyện Thọ Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp, huy động được sức mạnh tổng hợp của của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành đối với công tác đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn. Thực hiện Đề án 3822 của Giám đốc Công an tỉnh, huyện Thọ Xuân đề ra mục tiêu huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đấu tranh với tội phạm ma túy, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, kiên quyết không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; tăng cường công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác cai nghiện, quản lý sau cai và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng người sau cai nghiện, đối tượng chấp hành xong hình phạt tù về ma túy; quyết tâm hoàn thành việc xây dựng 100% xã, thị trấn, huyện không ma túy theo tiêu chí của Bộ Công an, Công an tỉnh trong năm 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thọ Xuân Lê Đình Hải đánh giá cao Công an huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện xây dựng dự thảo kế hoạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Đề án “Xây dựng xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma túy” trên địa bàn huyện Thọ Xuân, giai đoạn 2024 - 2025. Để đạt được mục tiêu đặt ra là hoàn thành việc xây dựng 100% xã, thị trấn, huyện không ma túy theo tiêu chí của Bộ Công an trong năm 2025, Bí thư Huyện ủy Lê Đình Hải đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xác định việc triển khai và thực hiện Đề án là nhiệm vụ chính trị quan trọng phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và Nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

Lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh, phòng chống và kiểm soát ma túy; Tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Đề án 3822; tăng cường mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma tuý; Thực hiện đồng bộ các biện pháp chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy, kiên quyết không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn huyện. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh tội phạm ma túy.

Đỗ Duy Nhã (CTV)