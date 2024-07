Thị xã Nghi Sơn thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 945 tỷ đồng

Sáng 3/7, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 20, khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2024, tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 12.060 tỷ đồng, bằng 48,2% kế hoạch, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 945,5 tỷ đồng, đạt 96% dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 62% dự toán HĐND thị xã giao, tăng 150% so với cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 399,5 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch năm, tăng 6,79% so với cùng kỳ. Dịch vụ, thương mại tiếp tục có bước phát triển; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 7.936 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ.

Tổng sản lượng lương thực có hạt 34.313,7 tấn, đạt 68% kế hoạch. Tổng sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản ước đạt 19.458 tấn, đạt 48,64% kế hoạch.

6 tháng đầu năm, thị xã đã thành lập mới 87 doanh nghiệp, đạt 52,7% chỉ tiêu tỉnh giao.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Trương Bá Duyên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, đã bàn giao mặt bằng 207,23ha tại 29 dự án, đạt 53,59% kế hoạch.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm, đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng, ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương; giáo dục và đào tạo được quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, các cấp uỷ Đảng đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng. Triển khai học tập chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân trên địa bàn thị xã Nghi Sơn”. 6 tháng đầu năm, thị xã kết nạp 262 đảng viên, đạt 68% kế hoạch.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để khắc phục, đồng thời đóng góp các giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Trịnh Xuân Phú phát biểu kết luận hội nghị.

Những tháng cuối năm, thị xã quyết tâm đẩy nhanh tiến độ GPMB, nhất là các dự án được Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao; tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ các dự án đầu tư công trên địa bàn thị xã; tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chính sách an sinh xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Sỹ Thành (CTV)