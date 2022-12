Xưởng in thùng carton giá rẻ Tuấn Tú Packing

Giới thiệu xưởng in thùng carton giá rẻ tại TP Hồ Chí Minh - Tuấn Tú Packing

Xưởng in thùng carton giá rẻ tại TpHCM - Tuấn Tú Packing là nhà cung cấp dịch vụ in ấn thùng hộp carton cho các công ty, doanh nghiệp, shop kinh doanh online trong khu vực. Với các tiêu chí chất lượng - chuyên nghiệp - giá cạnh tranh được đặt ra, Tuấn Tú mang đến trải nghiệm dịch vụ và sản phẩm vô cùng hài lòng, chinh phục được những khách hàng khó tính nhất.

Doanh thu tăng gấp đôi so với cùng kỳ, chỉ sau 3 năm đi vào hoạt động (2019-2022) Tuấn Tú đã thu hút số lượng khách hàng mới mỗi ngày một lớn. Lượng khách hàng cũ quay lại hơn 80% đơn đặt hàng. Điều này chứng tỏ dịch vụ tại Tuấn Tú Packing cung cấp đúng như những gì quảng bá và làm khách hàng hài lòng.

Máy móc in hiện đại được đầu tư bài bản

Xưởng in thùng carton giá rẻ tại TP Hồ Chí Minh - Tuấn Tú Packing không đặt in qua trung gian bất cứ công đoạn hay máy móc bất kỳ. 100% quy trình sản xuất đến in ấn đều được thực hiện tại chỗ. Tuấn Tú kiểm soát chất lượng, theo dõi tiến độ từng công đoạn để đảm bảo giao hàng đúng hẹn, đúng mẫu đã ký hợp đồng với khách hàng.

Mỗi dòng máy được đầu tư đảm nhận vai trò riêng, đáp ứng các nhu cầu phổ biến của khách hàng trên thị trường.

Máy in flexo 4 màu chuyên in thùng carton giá rẻ

Thị trường hiện nay hầu hết đều chỉ sử dụng máy in flexo thùng carton 2 màu hoặc 3 màu. Rất ít xưởng dám chi mạnh tay, đầu tư máy in thùng carton bằng công nghệ flexo 4 màu bởi chi phí mua máy khá đắt đỏ.

Đây là công nghệ in thùng carton giá rẻ hàng đầu hiện nay nên rất được ưa chuộng. Trên 50% các đơn hàng in ấn thùng hộp giấy giá rẻ trên thị trường hiện nay đều lựa chọn công nghệ in flexo để tiết kiệm chi phí in ấn. Chủ yếu phục vụ đóng gói sản phẩm giá bình dân, vỏ hộp giấy dùng 1 lần để quảng bá về sản phẩm, logo thương hiệu.

Máy in offset hiện đại chuyên in số lượng lớn thùng carton giá sỉ

Là xưởng in thùng carton giá rẻ tại TP Hồ Chí Minh, Tuấn Tú Packing đẩy mạnh phát triển các dòng máy in đáp ứng nhu cầu in ấn rẻ mà chất lượng, và máy in offset là lựa chọn hàng đầu của các công ty, doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh khi tìm đến Tuấn Tú.

Ứng dụng kỹ thuật in gián tiếp qua các tấm offset, thành phẩm in hầu như không còn gặp các lỗi kỹ thuật như mất góc, lem mực, làm mềm mặt carton, hư kết cấu,...

In offset cũng không giới hạn màu mực trong thiết kế và in nên khách có thể sáng tạo theo ý thích.

Máy in kỹ thuật số đời mới nhất chuyên in lẻ, số lượng ít thùng carton lấy liền.

Xưởng in thùng carton giá rẻ tại TP Hồ Chí Minh Tuấn Tú Packing là một trong những đại diện hàng đầu thị trường hiện nay phục vụ khách hàng có nhu cầu in lẻ, in số lượng ít thùng hộp carton.

Và bí kíp của Tuấn Tú Packing chính nhờ sở hữu công nghệ máy in kỹ thuật số hiện đại. Mang đến chất lượng in ấn tuyệt vời, cải thiện hầu hết các lỗi kỹ thuật in vỏ thùng carton trước đây thường gặp phải.

Tư vấn và thiết kế mẫu in thùng carton miễn phí

Trong in ấn thì khâu thiết kế là quan trọng nhất. Các khách hàng lần đầu sử dụng dịch vụ in ấn thùng carton hầu như chưa có kinh nghiệm nên cần được tư vấn, đưa ra lời khuyên mang tính chuyên môn để có được thiết kế tiêu chuẩn, khả năng hiện thực hóa phù hợp với công nghệ in cao.

Và toàn bộ quá trình tư vấn lẫn thiết kế mẫu in thùng carton tại Tuấn Tú Packing đều hoàn toàn miễn phí. Khách hàng sẽ được phục vụ bởi những nhân viên có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn trong ngành, thiết kế trên phần mềm chuyên nghiệp, thể hiện được ý tưởng khách hàng chuẩn xác nhất.

Chính sách bảo vệ quyền lợi khách hàng

Xưởng in thùng carton giá rẻ tại TP Hồ Chí Minh - Tuấn Tú Packing luôn chú trọng trải nghiệm khách hàng khi sử dụng dịch vụ, mua sản phẩm tại công ty chúng tôi. Các chính sách bảo vệ quyền lợi khách hàng sẽ được áp dụng trong các trường hợp cần thiết. Quá trình ký hợp đồng khách sẽ được nhân viên thông báo cụ thể. Bao gồm:

- Chính sách đổi trả hàng nhanh chóng;

- Chính sách bảo hành;

- Chính sách bảo vệ thông tin người tiêu dùng.

Xưởng in thùng carton giá rẻ tại TP Hồ Chí Minh - Tuấn Tú Packing cũng là đại diện hàng đầu chú trọng đẩy mạnh dịch vụ tiện lợi đi kèm. Trong đó dịch vụ vận chuyển là một trong những thế mạnh được khách hàng đánh giá cao nhất. Dịch vụ đi kèm tiện lợi, ship TP Hồ Chí Minh hỏa tốc tận nơi. Khách được lựa chọn phương tiện vận chuyển như xe máy, xe tải hoặc đặt giao qua các đơn vị logistic. Được hỗ trợ hoặc miễn phí ship tùy theo giá trị đơn hàng và bán kính quãng đường từ nơi nhận hàng đến xưởng sản xuất của Tuấn Tú. Được hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán theo khả năng thanh toán.

Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Bao bì giấy Tuấn Tú Mã số thuế: 0315966005 Hotline: 0835 380380 - 0876 540540 - 0842 640 640 - 0876 940 940 Website: https://tuantu.com.vn Email: tuantupacking@gmail.com .

