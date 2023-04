In Minh Khang – Công ty chuyên in ấn túi giấy tại Thanh Hóa

Ngày nay có rất nhiều cơ sở doanh nghiệp, cá nhân sử dụng túi giấy thay cho túi ni lông với mục đích bảo vệ môi trường. Không chỉ vậy, túi giấy khi được in ấn logo thương hiệu còn được dùng với mục đích quảng bá vô cùng hiệu quả. Nếu bạn cũng đang có ý định tìm kiếm một đơn vị sản xuất in ấn túi giấy đẹp. Hãy đến ngay Công ty TNHH In ấn Minh Khang.

Tại sao nên sử dụng túi giấy?

Là sản phẩm được sản xuất ra với mục tiêu bảo vệ môi trường. Hạn chế rác thải từ bao bì nilon. Ban đầu, túi giấy chỉ có một mục đích duy nhất là đựng đồ vật gọn gàng, sạch sẽ hơn. Nhưng khi mà túi giấy ngày càng trở nên thông dụng hơn thì nó cũng mang đến nhiều công dụng tuyệt vời:

Tăng giá trị cho sản phẩm: Những sản phẩm được đựng trong túi giấy được thiết kế đẹp, độc đáo sẽ được khách hàng chú ý và yêu thích, đánh giá cao hơn về giá trị so với việc đựng trong túi ni lông.

Có thể tái sử dụng được nhiều lần: Ngày nay, túi giấy được sản xuất rất đa dạng và độ bền cũng ngày càng cao hơn. Do đó mà người dùng có thể tái sử dụng được lâu hơn.

Túi giấy có tính thẩm mỹ cao, sang trọng và lịch sự hơn: Khi mua hàng và xách trên tay những chiếc túi giấy, trông bạn sẽ gọn gàng, lịch sự và đẹp hơn hẳn so với việc xách những bao nilon.

Có thể làm bao bì quà tặng: Thay vì phải gói hộp quà rườm rà, sử dụng túi giấy sẽ tiện hơn hẳn.

Tăng giá trị nhận diện thương hiệu: Một ưu điểm tuyệt vời của túi giấy chính là ghi dấu ấn với khách hàng. Những chiếc túi giấy được in logo, slogan của công ty, doanh nghiệp, thương hiệu cửa hàng sẽ được khách hàng ghi nhớ hiệu quả.

Đó chính là lý do mà ngày càng có nhiều người chọn cách thay đổi, sử dụng túi giấy. Và từ đó dịch vụ in túi giấy cũng phát triển không kém.

Dịch vụ sản xuất in túi giấy tại Công ty In ấn Minh Khang

Công ty In ấn Minh Khang là một trong những đơn vị nổi tiếng hàng đầu nước ta trong lĩnh vực in ấn công nghiệp. Dịch vụ in túi giấy là một trong những hoạt động nổi sản xuất nổi bật của công ty.

Khách hàng khi lựa chọn dịch vụ in túi giấy tại Minh Khang sẽ được cung cấp một quy trình làm việc chuyên nghiệp gồm:

Tư vấn chọn mẫu túi: Nhân viên cung cấp kỹ lưỡng thông tin về các loại túi giấy. Ưu và nhược điểm của từng loại túi. Sau đó đưa ra lựa chọn phù hợp với sản phẩm của công ty.

Hỗ trợ thiết kế thương hiệu: Sau khi đã chọn được loại túi, màu túi phù hợp. Nhân viên thiết kế của công ty In Minh Khang sẽ tiến hành lên mẫu bản vẽ và gửi đến khách hàng.

Ký hợp đồng và thi công in ấn: Để đảm bảo uy tín trong từng dịch vụ. Khách hàng sẽ được ký hợp đồng đầy đủ. Sau khi ký kết thành công, nhân viên sẽ tiến thành thi công in ấn.

Bàn giao sản phẩm và thanh toán: Sản phẩm sau khi làm xong sẽ được bàn giao đến cho khách hàng. Khách hàng sau khi kiểm tra, nhận hàng sẽ tiến hành thanh toán.

Ngoài dịch vụ in túi giấy ra, công ty in ấn Minh Khang còn cung cấp các dịch vụ khác cho khách hàng gồm: In tờ rơi , catalogue, name card, brochure, tờ gấp,...

Lý do nên chọn dịch vụ in túi giấy tại công ty in ấn Minh Khang

Dù là đơn vị mới đi vào hoạt động không lâu. Nhưng công ty in ấn Minh Khang đã có cho mình chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Đến nay, công ty đã có một danh sách dài những khách hàng và đối tác sử dụng, hài lòng về sản phẩm. Bởi vì:

- Giá thành dịch vụ in ấn cực kỳ phải chăng, thấp nhất thị trường hiện nay.

- Chất lượng sản phẩm sau in ấn vô cùng đẹp, mực in sắc nét, độ bền cao.

- Sản phẩm được thực hiện và bàn giao trong thời gian rất ngắn nhờ có hệ thống máy móc hiện đại và nhân viên cũng rất nhanh nhẹn, chăm chỉ.

- Đội ngũ nhân viên thiết kế vô cùng tận tình, sáng tạo trong công việc. Mang đến nhiều mẫu thiết kế đẹp, độc lạ và gây dấu ấn nhất. Đặc biệt là khách hàng sẽ được miễn phí thiết kế mẫu nếu đặt hàng với số lượng lớn.

- Hỗ trợ giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Phục vụ online nhanh chóng, hiệu quả.

Dù bạn ở đâu Công ty In ấn Minh Khang cũng sẽ hỗ trợ hết mình. Với đội ngũ tư vấn viên 24/7, mọi thắc mắc của khách hàng sẽ được giải đáp ngay.

Thông tin liên hệ: Công ty TNHH In Ấn Minh Khang Địa chỉ: 197 Lê Cao Lãng, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh Hotline: 090.1936.134 Email: inminhkhang.info@gmail.com Website: https://inminhkhang.com/

ĐT