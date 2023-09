Người cao tuổi nêu gương sáng làm theo lời Bác

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Tuổi cao chí càng cao”, thời gian qua hội viên người cao tuổi (NCT) trong tỉnh luôn nêu gương sáng, không ngừng học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Những việc làm của các cụ không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, mà còn trở thành gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Cơ sở sản xuất và thu gom mây tre đan của ông Lê Văn Đằng, hội viên NCT xã Hoằng Thịnh (Hoằng Hóa) tạo việc làm cho 150 lao động địa phương.

Chủ tịch Hội NCT tỉnh Nguyễn Đức Thắng cho biết: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội NCT trong tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai học tập bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nêu cao tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”, từng cán bộ, hội viên đã đăng ký phấn đấu làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương như: NCT tham gia phát triển sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; tham gia giữ gìn, đảm bảo an ninh - trật tự ở cơ sở; XDNTM, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Nhờ đó, việc học và làm theo Bác đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, hội viên NCT.

Hưởng ứng phong trào thi đua "NCT làm kinh tế giỏi”, cán bộ, hội viên NCT đã tích cực tham gia lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp phát triển các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ... Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương tiêu biểu NCT làm kinh tế giỏi. Tiêu biểu như ông Bùi Văn Tham ở khu phố Chí Linh, thị trấn Lang Chánh (Lang Chánh) thành lập Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Thắng Lợi chuyên vận chuyển hàng hóa, san lấp mặt bằng, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản... tạo việc làm cho 20 lao động với mức lương từ 10 - 15 triệu đồng/tháng; ông Lò Văn Toán, Chi hội trưởng NCT Bản Ngàm, xã Sơn Điện (Quan Sơn) đầu tư vốn mở xưởng sản xuất sơ chế tăm mành, chăm sóc, trồng mới gần 8 ha rừng, trừ chi phí gia đình ông thu lãi từ 450 - 500 triệu đồng/năm...

Đến nay, toàn tỉnh có 325.000 NCT đang trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh. Qua tổng kết ở các cấp hội, có 17.651 NCT làm kinh tế giỏi các cấp; 6.716 NCT là chủ trang trại, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động, đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách địa phương.

Cùng với phát triển kinh tế, NCT trong tỉnh còn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, Nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Toàn tỉnh hiện có 40.646 NCT tham gia các tổ an ninh, tổ hòa giải. Từ đầu năm đến nay, NCT cung cấp 952 tin tức có giá trị cho lực lượng an ninh; phối hợp với đoàn thể chính trị và lực lượng chức năng cảm hóa, giáo dục 291 người lầm lỗi trở về làm ăn lương thiện. Qua đó giúp công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh - trật tự đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ gìn an ninh - trật tự ở địa bàn dân cư.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, các cấp hội NCT trong tỉnh luôn là những người tiên phong trong việc hiến kế, hiến đất, góp tiền để cùng chính quyền địa phương XDNTM. Từ đầu năm đến nay, NCT đã hiến hàng chục nghìn m2 đất, 344.325 ngày công, đóng góp 29,4 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần làm thay đổi diện mạo NTM, đô thị văn minh.

Gương mẫu học và làm theo Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, NCT trong tỉnh đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh - trật tự, XDNTM trên địa bàn. Đồng thời, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở mỗi gia đình, khu dân cư và toàn xã hội, trở thành những tấm gương mẫu mực cho thế hệ trẻ noi theo.

Bài và ảnh: Thanh Huê