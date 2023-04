Thanh Hóa bảo đảm các điều kiện đón, tiễn Cuộc đua xe đạp toàn quốc - Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh "Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng”

Ngày 27-3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai công tác chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện đón, tiễn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 35 - "Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng” năm 2023.

Đoàn đua sẽ về đích chặng thứ 2 tại Đại lộ Lê Lợi, phía trước cổng Công viên Hội An (TP Thanh Hóa) vào trưa ngày 3-4.

Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 35 - "Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng” năm 2023 bắt đầu khởi tranh ngày 2-4 tại Hà Nội. Cuộc đua thu hút sự tham gia của gần 100 VĐV thuộc14 đội đua hàng đầu cả nước. Đặc biệt các đội đua tham gia còn có sự góp mặt của các tay đua ngoại. Các tay đua chinh phục 25 chặng với tổng lộ trình gần 3.000 km đi qua các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh và kết thúc tại Hội trường Thống nhất (TP Hồ Chí Minh) vào ngày 30-4. Tổng giá trị giải thưởng của mùa giải lần thứ 35 hơn 2 tỉ đồng, bao gồm giải thưởng cá nhân, đồng đội từng chặng và giải thưởng chung cuộc.

Theo lộ trình, tỉnh Thanh Hóa sẽ đón đoàn đua về đích ở chặng 2 (Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hóa) tại khu vực cổng Công viên Hội An (TP Thanh Hóa) vào trưa ngày 3-4. Sau khi đoàn đua về đích, ban tổ chức cuộc đua phối hợp với ban tổ chức địa phương tiến hành lễ trao giải cho các VĐV, các đội đua và các hoạt động có liên quan. Sáng ngày 4-4, đoàn đua sẽ xuất phát chặng 3 (Thanh Hóa - Nghệ An) tại khu vực tượng đài Lê Lợi.

Đoàn đua sẽ xuất phát chặng 3 (Thanh Hóa - Nghệ An) vào sáng 4-4 tại khu vực phía trước Tượng đài Lê Lợi

Ban Tổ chức địa phương tỉnh Thanh Hóa, các sở, ban, ngành, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố đã thống nhất các phương án chuẩn bị, bảo đảm việc đón, tiễn đoàn đua được an toàn, đạt hiệu quả cao nhất. Trong đó, công tác bảo đảm an toàn giao thông, an ninh - trật tự trên các tuyến đường và địa phương nơi đoàn đua đi qua được phối hợp chặt chẽ. Việc bố trí nơi lưu trú cho Ban Tổ chức, các đoàn đua (khoảng 400 người) được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP Thanh Hóa chủ động triển khai. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, được phối hợp thực hiện có hiệu quả.

UBND các huyện, thị xã, thành phố trên trục Quốc lộ 1A đoàn đi qua thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân cổ vũ khi đoàn đua đi qua địa phận của địa phương. Phối hợp đảm bảo công tác an ninh, trật tự và hỗ trợ y tế cho đoàn đua; chỉ đạo các lực lượng chức năng giải tỏa lấn chiếm lòng, lề đường và đảm bảo giao thông thuận lợi, thông suốt cho đoàn đua; đảm bảo giới thiệu được những hình ảnh đẹp của tỉnh Thanh Hóa trên sóng truyền hình trực tiếp khi đi qua các địa phương, đồng thời để lại ấn tượng tốt đẹp đối với ban tổ chức Trung ương và các đoàn tham gia cuộc đua.

Mạnh Cường