Giành vị trí nhất bảng C, U19 Đông Á Thanh Hóa chạm trán U19 Hoàng Anh Gia Lai tại tứ kết Giải U19 quốc gia 2023

Chiều nay (27-4), U19 Đông Á Thanh Hóa đã giành chiến thắng 3-1 trước U19 Becamex Bình Dương ở loạt trận cuối cùng bảng C, qua đó chính thức giành vị trí nhất bảng kèm tấm vé vào vòng tứ kết Giải U19 quốc gia 2023 gặp đối thủ U19 Hoàng Anh Gia Lai.

Hà Minh Đức với cú đúp bàn thắng giúp U19 Đông Á Thanh Hóa ngược dòng, giành chiến thắng 3-1 trước U19 Becamex Bình Dương

Giành 4 điểm khá ấn tượng sau 2 lượt trận đầu tiên kèm vị trí dẫn đầu bảng C, U19 Đông Á Thanh Hóa được đánh giá cao hơn so với U19 Becamex Bình Dương trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng. Đây là điều dễ hiểu bởi, U19 Becamex Bình Dương là đội xếp cuối bảng với 2 trận thua.

Đội hình ra sân của U19 Đông Á Thanh Hóa.

Mặc dù vậy, chính đội bóng trẻ đến từ đất Thủ lại là những người nhập cuộc rất tự tin bằng lối chơi tấn công ngay từ những phút đầu. Điều này đã phần nào gây bất ngờ cho U19 Đông Á Thanh Hóa. Phút thứ 4, Nguyễn Đăng Huy đã thoải mái đánh đầu tung lưới U19 Đông Á Thanh Hóa trong vòng cấm, mở tỷ số cho U19 Becamex Bình Dương.

U19 Becamex Bình Dương có bàn thắng mở tỷ số khá bất ngờ ngay ở phút thứ 4.

Như sớm bị “dội một gáo nước lạnh”, các học trò của HLV Svetislav Tanasijevic đã dâng cao tấn công và liên tục gây sức ép lên phần sân và khung thành của U19 Becamex Bình Dương.

Trong lúc khá bế tắc thì từ pha đá phạt góc ở phút 37, Hà Minh Đức đã tung ra cú sút hiểm hóc, đưa bóng thẳng vào lưới U19 Becamex Bình Dương san bằng tỷ số 1-1. Đây là bàn thắng thứ 2 từ pha đá phạt góc và cũng là bàn thắng thứ 3 tại giải đấu năm nay mà cầu thủ mang áo số 7 này của U19 Đông Á Thanh Hóa ghi được.

Sức ép được giải tỏa, HLV Svetislav Tanasijevic đã thúc giục các học trò tiếp tục đẩy nhanh tốc độ, tổ chức tấn công nhiều hơn. Điều gì đến cũng phải đến, tới phút 42, Hà Minh Đức đã nhanh chân dứt điểm trong vòng cấm, bóng chạm 1 hậu vệ đối phương đi đổi hướng, vào lưới, nâng tỷ số lên 2-1 cho U19 Đông Á Thanh Hóa. Đây cũng là kết quả sau 45 phút đầu tiên.

U19 Đông Á Thanh Hóa đã chơi đầy nỗ lực

Sang hiệp 2, các cầu thủ U19 Becamex Bình Dương đã chủ động dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đáp lại, U19 Đông Á Thanh Hóa đã tổ chức đội hình có chiều sâu, chơi chặt chẽ trong phòng thủ và chờ cơ hội phản công.

Thế trận đôi công đã được 2 đội tạo ra trong phần lớn thời gian của hiệp 2. U19 Đông Á Thanh Hóa vẫn thể hiện được sự chắc chắn và phần nào là “già dơ” hơn so với đối thủ U19 Becamex Bình Dương. Dù rất nỗ lực nhưng đội bóng trẻ đến từ phía Nam gần như khá bế tắc trong việc tìm đường tới khung thành của U19 Đông Á Thanh Hóa.

Cầm Bá Thành (số 9) và Hà Minh Đức (số 7) là những nhân tố giúp U19 Đông Á Thanh Hóa hoàn tất cú lội ngược dòng ấn tượng để đánh bại U19 Becamex Bình Dương.

Tới phút 89, trong một pha phản công nhanh, Cầm Bá Thành đã có pha dứt điểm đẳng cấp, hạ gục thủ thành của U19 Becamex Bình Dương trong pha đối mặt, ấn định chiến thắng 3-1 cho U19 Đông Á Thanh Hóa.

HLV Svetislav Tanasijevic có thành tích ấn tượng với U19 Đông Á Thanh Hóa tại giải U19 quốc gia năm nay.

Thêm một cuộc lội ngược dòng ấn tượng nữa đã được các học trò của HLV Svetislav Tanasijevic tạo ra. Chiến thắng ở loạt trận cuối cùng đã giúp U19 Đông Á Thanh Hóa kết thúc vòng đấu bảng với vị trí nhất bảng C, có 7 điểm sau 2 trận thắng, 1 trận hòa. Đây là thành tích ngoài mong đợi nhưng cũng rất xứng đáng với màn trình diễn ấn tượng của U19 Đông Á Thanh Hóa.

U19 Đông Á Thanh Hóa đã xuất sắc dẫn đầu bảng C với 7 điểm

Cũng ở loạt trận cuối cùng bảng C, U19 Sông Lam Nghệ An hòa U19 Đồng Tháp với tỷ số 0-0. Kết quả này đã giúp U19 Sông Lam Nghệ An xếp thứ nhì với 5 điểm, U19 Đồng Tháp xếp thứ ba với 4 điểm. Cả 2 đội bóng này đều giành vé vào vòng tứ kết.

Tại vòng tứ kết, U19 Đông Á Thanh Hóa sẽ gặp đối thủ mạnh U19 Hoàng Anh Gia Lai. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 15h00 ngày 30-4.

Mạnh Cường