Vai trò kép của Trent Alexander-Arnold: con dao hai lưỡi của Liverpool

Có được chiến thắng 3-1 trước Bournemouth khi chỉ còn 10 người trên sân với cá nhân Liverpool là một thành công, nhưng đằng sau thành công đó vẫn là những dấu hỏi chết người về phong độ ở hàng phòng ngự, một trong số đó chính là vai trò kép của Trent Alexander-Arnold, vốn được xem là một thử nghiệm thành công của Jurgen Klopp ở mùa trước.

Những con số đáng báo động

Với người hâm mộ Liverpool, có được chiến thắng bao giờ cũng quan trọng hơn, nhưng có lẽ như thế là chưa đủ.

Chiến thắng 3-1 của “Lữ đoàn Đỏ” trước Bournemouth hồi cuối tuần trước là một trận đấu mãn nhãn, không thể phủ nhận điều đó. Cả bai tiền đạo của họ đều ghi bàn, các bản hợp đồng mới đều cho thấy sự ăn ý trên sân. Kể cả khi “The Kop” gặp bế tắc, họ cũng tìm ngay ra phương án để khai thông.

Nhưng tìm ra giải pháp là một chuyện, giải quyết dứt điểm những bế tắc đó lại là một chuyện rất khác. Đúng là Liverpool đã có chiến thắng 3-1, nhưng đằng sau chiến thắng đó vẫn là những nỗi lo ở hàng hậu vệ, đặc biệt là ở các tình huống phản công nhanh của đối phương khi Liverpool để mất bóng.

Áp đảo đối phương về mặt tỷ số, nhất là khi trên sân chỉ còn 10 người, là một kịch bản đong đầy tính giải trí, nhưng thực sự, với một đội bóng có hàng tiền đạo giàu sức tấn công như Liverpool, tỷ số 3-1 vẫn có chút gì đó “hiền lành” so với những gì họ đã làm với Bournemouth ở đầu mùa trước.

Sau trận đấu với Bournemouth, trang The Athletic đã nêu ra một thống kê có thể khiến người hâm mộ Liverpool cảm thấy lo ngại, đó là trong hai trận đầu tiên của mùa giải, hàng phòng ngự của Liverpool đã để đối phương thực hiện 23 cơ hội có thể thành bàn, một con số có lẽ chỉ xuất hiện ở những thống kê của các đội bóng nằm ở giữa bảng xếp hạng.

Khi theo dõi 10 phút đầu của trận đấu diễn ra vào cuối tuần trước của Liverpool, chúng ta có thể thấy rõ những vấn đề đã được nêu ra trước cả khi mùa giải này bắt đầu.

Ở giai đoạn tiền mùa giải, đã có lúc Liverpool gặp khó ở những pha bóng trực diện hoặc những pha bóng ở cánh phải, đặc biệt là ở thời điểm Trent Alexander-Arnold ngoặt bóng vào trong để hỗ trợ các pha dàn xếp tấn công của hàng tiền đạo.

“Chúng tôi không thể thi đấu mạch lạc một cách nhanh chóng nhất có thể”, Klopp đã chia sẻ như thế sau khi Liverpool phải nhờ đến sự hỗ trợ của Trent Alexander-Arnold trong những pha dàn xếp tấn công của “The Kop” xuyên suốt trận đấu.

Là sự hỗ trợ đắc lực của hàng công Liverpool ở trận gặp Bournemouth, nhưng cũng vì thế mà Trent Alexander-Arnold đã để đối phương tận dụng được nhiều cơ hội nguy hiểm. Nguồn: The Athletic.

"Con dao hai lưỡi" mang tên Trent Alexander-Arnold

Có lẽ, trong đầu người hâm mộ Liverpool lúc này đó là: các chiến binh của “Lữ đoàn Đỏ” đã sai ở đâu để đối thủ có thể tìm được tới 23 cơ hội có thể thành bàn chỉ trong hai trận đầu mùa giải? Chúng ta có thể tìm thấy ngay câu trả lời ở những phân tích của Greggs Evans, một cây viết chuyên về phân tích chiến thuật đang cộng tác với trang tin The Athletic.

Ngay ở những thước băng hình đầu tiên của trận gặp Bournemouth, Greggs Evans đã có thể nhận ra đâu là điểm yếu chết người của Liverpool, đó chính là vị trí kép của Trent Alexander-Arnold, thứ “vũ khí” đã giúp Liverpool có được chuỗi thành tích khả quan ở giai đoạn cuối mùa trước.

Cụ thể, theo Evans, ở đầu trận, Alexander-Arnold vẫn thực hiện vai trò kép quen thuộc của anh, đó là hậu vệ phải khi không có bóng và một số 6 khi Liverpool có quyền kiểm soát, vai trò đã tạo ra rất nhiều sự tự do cho Trent Alexander-Arnold ở mùa trước.

Như chúng ta có thể thấy ở hình dưới đây, Alexander-Arnold đang dâng cao và ở phía cánh phải của hàng hậu vệ Liverpool để chờ một đường chuyền của các đồng đội, chính vì vậy mà hàng hậu vệ của Liverpool đã để lộ một khoảng trống mênh mông ở vị trí của hậu vệ phải người Anh.

Tình huống để lộ khoảng trống của Trent Alexander-Arnold ở những phút đầu tiên của trận gặp Bournemouth hồi cuối tuần trước. Nguồn: The Athletic.

Theo Evans, trong tình huống này, các cầu thủ Bournemouth đã không thể tận dụng được khoảng trống trên sau khi giành lại được bóng, nhưng nếu họ đủ nhanh nhạy, có lẽ “The Cherries” đã có thể đột nhập thành công vào khung thành Liverpool. Chiến thuật “được ăn cả, ngã về không” này là một chiến thuật được Klopp theo đuổi từ cuối mùa trước. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, chiến thuật này lại tỏ ra hiệu quả với “Lữ đoàn Đỏ”, vì vậy, không mấy ai để ý tới những hậu quả mà nó tạo ra ở mùa này.

Đúng là Alexander-Arnold vẫn thi đấu cực tốt khi Liverpool kiểm soát bóng, nhưng, không thể phủ nhận rằng khi anh dạt vào trung lộ, khoảng trống mà anh để lại ở khu vực cánh của Liverpool thực sự rất lớn.

Có lẽ, các cầu thủ bên phía Bournemouth đã nhận thấy được điểm yếu của Liverpool mà Greggs Evans chỉ ra, nên ở những phút sau đó của trận đấu, “The Cherries” bắt đầu thực hiện vài pha bóng “thử lửa” hàng hậu vệ Liverpool

Ở tình huống thứ hai được Greggs Evans lấy làm ví dụ cho sự lỏng lẻo của Liverpool, Marcos Senesi đang thực hiện một đường bóng dài sang phía cánh phải của hàng hậu vệ Liverpool.

Tình huống câu bóng lên tuyến trên của Marcos Senesi của Bournemouth trong trận gặp Liverpool. Nguồn: The Athletic.

Ở pha bóng này, Trent Alexander-Arnold đang ở một vị trí khá thuận lợi, nhưng vì một vài nhịp xử lý lỗi mà hậu vệ phải người Anh đã để đối phương lấy lại lợi thế.

Pha khống chế bóng có phần vụng về của Trent Alexander-Arnold suýt chút nữa đã gây hại cho hàng phòng ngự của The Kop. Nguồn: The Athletic.

Rất may mắn cho hậu vệ phải người Anh, Jaidon Anthony đã rơi vào thế việt vị ở tình huống này, vì vậy, bàn thắng mà cầu thủ này ghi được từ tính huống đó đã không được công nhận.

“Cứ tưởng rằng sau tình huống này, chúng tôi sẽ”tỉnh đòn“, nhưng vài phút sau đó, chúng tôi lại lủng lưới”, Klopp chia sẻ.

Những phút đầu đầy chệch choạc của Liverpool ở trận gặp Bournemouth có thể sẽ khiến Klopp phải xem lại lối phát động từ phần sân nhà của mình, bởi lẽ, ở trận đấu đó, Liverpool không thể thực hiện chúng một cách mạch lạc nhất có thể.

Ở ví dụ tiếp theo, Virgil Van Dijk đang thực hiện một đường nhả bóng cho Alexander-Arnold, nhưng hậu vệ phải người Anh lại thực hiện hỏng pha đỡ bóng khiến Bournemouth nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát, tiếp theo là một đường nhả bóng cho Antoine Semenyo thực hiện một pha bứt tốc rồi dứt điểm tuyệt vời vào khung thành Alisson, qua đó giúp đội khách có bàn mở tỷ số.

Virgil Van Dijk có thể nói đã quá ngây thơ khi tin tưởng đàn em của mình ở tình huống nhả bóng này. Nguồn: The Athletic.

Liverpool đã có được cái họ cần, đó là 3 điểm quý giá trước Bournemouth. Tuy nhiên, sau trận thắng có phần khó khăn này của các học trò, chắc chắn Jurgen Klopp sẽ phải tìm cách khắc phục những điểm chưa thực sự tốt của hệ thống mới do ông xây dựng ở cuối mùa trước, đặc biệt là ở vị trí của Trent Alexander-Arnold, người được trao rất nhiều sự tự do nhưng lại bị “ngợp” bởi chính sự tự do mà ông thầy của anh trao cho.

KDNX

Nguồn ảnh, tư liệu: The Athletic.