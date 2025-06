“Thắp lửa nghề” bằng những lát cắt chân thực

Với tâm niệm “tác phẩm báo chí phải ra đời từ thực tiễn đời sống”, nhà báo Nguyễn Thị Minh Thúy (bút danh An Thư, công tác tại Phòng Thời sự, Báo và Đài phát thanh - truyền hình Thanh Hóa) đã lặng lẽ đi, lặng lẽ nghe, để góp nhặt từng câu chuyện, từng số phận, mà làm nên những tác phẩm báo chí đậm hơi thở cuộc sống, đầy cảm xúc, giàu tính nhân văn. Với chị, báo chí không chỉ là nghề nghiệp, mà là hành trình kể về cuộc sống bằng cả trái tim.

Phóng viên An Thư (người bên trái) nhận giải tại Liên Hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 42. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Ước mơ về nghề báo của nhà báo An Thư được nuôi dưỡng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Chị kể: “Khi tôi đang học lớp 10, tôi được chọn để tham gia trong một gameshow của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa (nay là Báo và Đài phát thanh - truyền hình Thanh Hóa). Đó là lần đầu tôi tiếp xúc với những người làm báo; được chứng kiến quá trình sản xuất chuyên nghiệp của một ê kip truyền hình; được nhìn thấy sự năng động, nhiệt huyết của các phóng viên, biên tập viên. Từ đó, trong tôi đã hình thành ước mơ trở thành một nhà báo”.

Để theo đuổi ước mơ, sau khi tốt nghiệp THPT, nhà báo An Thư đã thi vào khoa Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tốt nghiệp, chị đã bước vào nghề ở chính nơi đã khơi nguồn đam mê của mình - Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Từ đó, với bút danh An Thư, chị đã dấn thân vào nghề báo với tâm niệm không ngừng đi, không ngừng cảm và không ngừng lan tỏa những câu chuyện thật để có những tác phẩm mang hơi thở của cuộc sống.

Chia sẻ về quá trình sáng tạo tác phẩm, nhà báo An Thư chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng, đề tài là một trong những yếu tố rất quan trọng, góp phần làm nên thành công cho một tác phẩm báo chí. Nếu so sánh việc sản xuất tác phẩm báo chí với quá trình làm ra một chiếc bánh, thì đề tài chính là nguyên liệu. Nguyên liệu có tốt thì người thợ mới có thể làm ra một chiếc bánh ngon. Do đó, khi sản xuất tác phẩm truyền hình, đặc biệt là những tác phẩm báo chí chất lượng cao, bản thân tôi thường rất chú trọng đến việc tìm kiếm và lựa chọn đề tài".

15 năm làm nghề, nhà báo An Thư không ngại những đề tài khó, gai góc và nhiệt huyết với mảng đề tài văn hóa, xã hội. Kể về quá trình sáng tạo tác phẩm đã để lại trong chị ấn tượng sâu sắc, nhà báo An Thư chia sẻ: “Khi đó tôi mới về công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Qua thực tế, tôi nắm bắt được thông tin về một sản phụ 12 tuổi ở huyện Thạch Thành. Em bị xâm hại nhiều lần và sinh con khi tuổi còn rất nhỏ. Nhận thấy đây là đề tài “nóng”, có tính phản biện xã hội cao, tôi đã đề xuất triển khai thực hiện. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh ngày hôm ấy. Đó là một buổi sáng mùa hè oi bức, ở một vùng quê miền núi hẻo lánh. Trong căn nhà cũ kỹ, chật hẹp, sản phụ 12 tuổi ngồi ôm đứa trẻ sơ sinh nhỏ xíu trong lòng. Mỗi khi được ai đó hỏi han, người mẹ trong độ tuổi trẻ con ấy lại bật khóc”.

Từ câu chuyện buồn của nhân vật, phóng viên An Thư và ê kip đã xây dựng thành phóng sự truyền hình 10 phút với tựa đề “Câu chuyện của sản phụ 12 tuổi”. Khi lên sóng, phóng sự đã có tác động nhất định đến dư luận, góp phần cảnh tỉnh xã hội về vấn nạn xâm hại trẻ em và những hệ lụy nghiêm trọng, lâu dài của nó.

Không chỉ tạo dấu ấn với nhiều tác phẩm mang hơi thở cuộc sống, nhà báo An Thư còn đặc biệt “có duyên” với các giải báo chí. Đến nay, chị đã có “bộ sưu tập” giải khá phong phú với khoảng 50 tác phẩm báo chí giành giải thưởng trong các cuộc thi cấp Trung ương và địa phương. Tiêu biểu như, giải vàng Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2016, năm 2020; Giải vàng Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2022; Giải bạc Liên Hoan Truyền hình toàn quốc năm 2025; giải C Giải báo chí quốc gia năm 2021; 10 giải A Giải báo chí Trần Mai Ninh và Giải Búa Liềm vàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa...

Chia sẻ về cách đầu tư cho một trong những tác phẩm đoạt giải cao, chị chia sẻ: “Trong quá trình thực tế, những bản làng mà tôi đi qua có rất nhiều người đã chọn cách từ bỏ cuộc đời bằng lá ngón. Câu chuyện về nạn tự tử bằng lá ngón của đồng bào Mông ở Mường Lát đã khiến tôi trăn trở và quyết định xây dựng phim khoa giáo “Ma ngón”. Để thực hiện tác phẩm, chúng tôi đã mất vài tháng tìm kiếm nhân vật, xây dựng kịch bản. Những nhân vật mà chúng tôi lựa chọn đều mang câu chuyện bi thương về phận người. Song, tiếp cận với họ không hề đơn giản. Chúng tôi không chỉ dành thời gian mà còn dùng cả sự chân thành, thấu hiểu, sẻ chia với họ để tìm được những tư liệu chân thật, đắt giá. Từ những nhân vật ấy, chúng tôi đã phản ánh nỗi đau của hủ tục và những giải pháp mà các cấp chính quyền đề ra nhằm giúp người dân vượt qua mê tín dị đoan, xây dựng bản làng. Tác phẩm đã giành giải vàng Liên hoan Truyền hình toàn quốc”.

Tràn đầy nhiệt huyết với nghề và quá trình sáng tạo không ngừng nghỉ, làm báo bằng tình yêu và trách nhiệm với xã hội, đó là những phẩm chất quý của nhà báo An Thư. Cũng nhờ đó, những tác phẩm báo chí của chị không chỉ để lại ấn tượng sâu sắc đối với khán giả hay ghi điểm cao đối với giám khảo các cuộc thi, mà còn góp phần làm nên “thương hiệu” nhà báo An Thư - một người vững nghề, sáng nghiệp và nhân ái.

Quỳnh Chi